Está disponible por tiempo limitado y promete convertirse en un infaltable del hogar (Fuente: archivo).

Tiendas D1 suma a su oferta un utensilio esencial para la cocina y el hogar que se consigue por apenas $1.250, un precio que no pasa desapercibido en medio del alza generalizada del costo de vida en Colombia. Se trata del encendedor Tokai, un artículo práctico y de uso diario que está en las góndolas con unidades limitadas y alta rotación esperada.

El producto, identificado como OKAI ENCENDEDOR TOKAI UND, está disponible en tiendas físicas por solo una unidad por $1.250, con un stock informado de 100 unidades por punto de venta, lo que anticipa una rápida demanda entre los clientes habituales de la cadena.

¿Cuál es el utensilio que Tiendas D1 vende por menos de $1.300?

El protagonista es el encendedor Tokai, un clásico multiuso que se utiliza tanto en la cocina como en otros espacios del hogar. Es ideal para prender la estufa, el horno, velas, sahumerios o incluso para emergencias domésticas, lo que lo convierte en un básico indispensable.

Por su tamaño compacto y facilidad de uso, es uno de esos productos que suele faltar justo cuando más se necesita.

¿Por qué este encendedor Tokai se volvió tan buscado en D1?

El atractivo principal está en su precio. Conseguir un encendedor de marca reconocida por $1.250 resulta difícil en el mercado actual. A eso se suma la estrategia de Tiendas D1 de ofrecer artículos funcionales, sin sobrecostos y con calidad aceptable para el uso cotidiano.

Además, la marca Tokai es conocida por su durabilidad y encendido confiable, un diferencial clave frente a opciones genéricas.

¿Desde cuándo está disponible el encendedor Tokai en Tiendas D1?

Según la información del producto, el encendedor ya está disponible en las tiendas D1, por lo que se recomienda a los compradores estar atentos. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos económicos, la disponibilidad puede variar según la sucursal y agotarse en pocas horas.

¿Cuántas unidades se podrán comprar y cuál es el precio final?

El formato de venta es por unidad: