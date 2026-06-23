Con un precio menor a $25.000, se posiciona como una de las opciones más atractivas para equipar la cocina con calidad y buen diseño.

Tiendas D1 continúa ampliando su gama de productos para el hogar con una reciente introducción que ha capturado el interés de los consumidores: se trata de un Escurridor de Platos Red Flag de una unidad, el cual se encuentra disponible en sus locales a un precio inferior a $ 60.000.

Este artículo resulta ser la opción ideal para aquellos que desean mantener su cocina en orden y pulcra, ya que permite el escurrido eficiente de platos, utensilios y vasos de forma rápida y práctica.

Desde su lanzamiento, el producto ha ocasionado que compradores en todo el país formen largas filas para adquirirlo. A continuación, se detallan sus principales características y las razones por las cuales resulta beneficioso adquirir este producto.

Escurridor de platos en D1: organiza tu cocina con estilo a bajo precio

El escurridor de platos Red Flag de Tiendas D1 constituye una alternativa accesible y funcional para aquellos que desean optimizar el espacio y mantener la organización en la cocina. Su diseño compacto, la calidad de los materiales empleados y su fácil mantenimiento lo convierten en una opción altamente recomendable en cuanto a relación calidad-precio.

Este producto está a disposición en las tiendas D1 por un precio de $59.900 COP, lo que lo convierte en una inversión que no solo mejora la organización del hogar, sino que además brinda durabilidad y un toque de estilo.

El artículo de Tiendas D1 que tiene a los colombianos haciendo largas filas. Tiendas D1

Características clave que lo diferencian

Versatilidad en el hogar : puede adaptarse a otras áreas del hogar. Su diseño versátil lo convierte en una herramienta útil para organizar diversos utensilios y objetos en diferentes espacios.

Fácil mantenimiento : gracias a su diseño sencillo, el escurridor es fácil de limpiar. Su superficie lisa evita la acumulación de residuos, permitiendo una higiene óptima y prolongando su vida útil.

Materiales resistentes y duraderos : fabricado con materiales de alta calidad como el hierro, la madera y el plástico, garantiza resistencia y durabilidad. Su construcción robusta soporta el peso de platos y utensilios sin comprometer su estabilidad.

Diseño compacto y funcional: presenta un diseño compacto que se adapta a espacios reducidos. Además, su estructura permite un drenaje eficiente, evitando la acumulación de agua y facilitando el secado de los utensilios.

Tiendas D1 lanza el desodorante antitranspirante con mejor protección del mercado: cuesta menos de $14.000 y se agota rápido. (Imagen: archivo).

Precio y dónde comprar el escurridor de D1

Se sugiere realizar la compra del artículo a la brevedad, dado que su practicidad y precio accesible tienden a motivar un rápido agotamiento en el inventario.

El producto se encuentra a disposición en tiendas D1 de todo el país, dependiendo de la disponibilidad.

Tiendas D1 cerca de mí: ubicaciones y cómo llegar

Para identificar la Tienda D1 más cercana a su ubicación actual, se presentan las siguientes alternativas: