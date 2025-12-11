Una fortuna: el electrodoméstico que tienes en tu casa y contiene oro de 22 quilates.

En la actualidad, diversos dispositivos incluyen pequeñas proporciones de este metal para optimizar la conductividad eléctrica y la durabilidad. A través de procedimientos químicos especializados, es factible recuperarlo y generar un beneficio económico a partir de aparatos que han quedado obsoletos.

En numerosos hogares se encuentra oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este metal precioso se halla en un electrodoméstico común en la cocina y se utiliza por sus características excepcionales, que lo convierten en un elemento esencial en la industria electrónica.

El electrodoméstico con oro de 22 quilates que debes conocer

El microondas es un electrodoméstico de uso frecuente que contiene en su interior oro de 22 quilates, lo que indica una pureza aproximada del 91,6%. Este metal se localiza principalmente en los circuitos del panel de control, en cantidades reducidas que requieren procedimientos técnicos sofisticados para su adecuada extracción.

Pocos saben que los microondas contienen oro de 22 quilates (Fuente: archivo).

Razones por las que hay electrodomésticos con oro de 22 quilates

El oro se emplea en la industria electrónica gracias a sus características sobresalientes:

Alta conductividad eléctrica : permite que la corriente fluya sin obstáculos.

: permite que la corriente fluya sin obstáculos. Resistencia a la corrosión : no se oxida fácilmente, incluso en ambientes húmedos.

: no se oxida fácilmente, incluso en ambientes húmedos. Baja resistividad : reduce la pérdida de energía en forma de calor.

: reduce la pérdida de energía en forma de calor. Maleabilidad y ductilidad: puede moldearse en cables finos o láminas para circuitos detallados.

El oro se utiliza en diversos dispositivos electrónicos por su alta conductividad (Fuente: archivo).

Electrodomésticos que tienen oro en su interior: ¿cuáles son?

Además del microondas, otros aparatos incorporan oro en sus componentes internos: