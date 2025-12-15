No es Barichara: turistas descubren el pueblo más lindo que impresiona al mundo con sus paisajes coloniales.

Zipaquirá, un pintoresco municipio de Cundinamarca, ha logrado captar la atención internacional de los turistas gracias a su notable arquitectura colonial, sus plazas adoquinadas y la imponente Catedral de Sal, una joya subterránea que recibe anualmente a miles de visitantes. Con su rica herencia histórica y paisajes cautivadores, Zipaquirá se posiciona como uno de los destinos turísticos más destacados de Colombia, brindando una experiencia singular que combina el legado cultural con la belleza natural.

Además de la célebre Catedral de Sal, Zipaquirá cuenta con una variedad de atractivos que reflejan la esencia del colonialismo colombiano, convirtiéndolo en el destino ideal para aquellos que desean escapar del bullicio de las grandes urbes y disfrutar de un entorno apacible, pero repleto de historia. Para los viajeros que buscan un destino cercano a Bogotá, Zipaquirá se presenta como una opción ineludible.

¿Qué convierte a Zipaquirá en un destino turístico excepcional?

Zipaquirá, célebre por sus calles impregnadas de historia y su arquitectura colonial, brinda a los visitantes una experiencia de inmersión en el pasado de Colombia. Su emblemática Plaza de los Comuneros, rodeada de hermosas casonas coloniales, se convierte en un lugar ideal para capturar fotografías.

Zipaquirá cuenta con una plaza central reconocida por su belleza, ideal para caminar en familia. (Fuente: Archivo)

Sin embargo, lo que realmente distingue a Zipaquirá es su Catedral de Sal, un santuario subterráneo que ha sido reconocido como una de las nuevas siete maravillas de Colombia. En este contexto, la gastronomía local de Zipaquirá, con sus platos típicos como la arepa de choclo o el ajiaco, representa otro atractivo que permite a los turistas disfrutar no solo del paisaje, sino también del sabor singular de la región.

Cómo ir de Bogotá a Zipaquirá en transporte público

La distancia entre ambas ciudades es de aproximadamente 50 kilómetros y el tiempo estimado de viaje en automóvil es de una hora, dependiendo del tráfico. Para llegar, simplemente tome la Autopista Norte en dirección hacia Cúcuta y siga las señales hacia Zipaquirá.

En cuanto al transporte público, existen autobuses que parten de la Terminal de Transporte de Bogotá con destino directo a Zipaquirá, los cuales suelen tener una duración de entre una hora y una hora y media y los pasajes son bastante económicos. Otra opción es optar por un servicio de transporte privado o un taxi para disfrutar de una experiencia más cómoda y personalizada.

Qué actividades y lugares visitar en Zipaquirá

El Parque de la Sal, que permite realizar recorridos guiados por las minas de sal, representa una opción excepcional para aquellos que buscan profundizar en la historia minera de la región.

Zipaquirá, Colombia. (Fuente: Shutterstock)

Asimismo, el Museo de la Sal, situado en las proximidades de la catedral, brinda una experiencia educativa y amena para todos los visitantes. Para los entusiastas del senderismo y la naturaleza, Zipaquirá presenta rutas que circundan la ciudad, ofreciendo espléndidas vistas del Páramo de Cruz Verde y sus impresionantes paisajes montañosos.