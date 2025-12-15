El nuevo puente promete transformar la movilidad y la seguridad en el norte de la ciudad (Fuente: archivo).

Descubrimiento sin precedentes| Hallan un taller desbordado de oro y toda su riqueza es de un solo país

Bogotá entra en la recta final para inaugurar el que ya es considerado uno de los puentes peatonales más largos y esperados de América Latina.

Con una extensión de 344 metros y una inversión que supera los 51.000 millones de pesos, la estructura se levanta sobre la Autopista Norte, a la altura de la calle 150, y conectará de forma directa dos estaciones clave de TransMilenio: Mazurén y Calle 146.

Desde el Distrito destacan que se trata de una obra estratégica, moderna y pensada para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos.

¿Dónde queda el nuevo puente peatonal de 344 metros que inaugurará Bogotá?

El nuevo puente está ubicado en el norte de Bogotá, sobre la Autopista Norte, uno de los corredores viales más transitados de la capital. La estructura se encuentra exactamente a la altura de la calle 150 y permitirá un cruce seguro y continuo entre las localidades de Suba y Usaquén, eliminando uno de los puntos más críticos para peatones en esta zona de la ciudad.

¿Por qué este puente es considerado uno de los más importantes de América Latina?

Con sus 344 metros de longitud, la obra se posiciona como uno de los puentes peatonales más largos de la región. No solo destaca por su tamaño, sino por su diseño funcional y urbano, pensado para integrar movilidad, accesibilidad y transporte masivo.

El proyecto reemplaza un antiguo puente de concreto que fue demolido por fallas estructurales, dando paso a una infraestructura completamente nueva y acorde con estándares actuales.

Bogotá entra en la recta final para inaugurar el que ya es considerado uno de los puentes peatonales más esperados. @idubogota

¿Cuánto costó el puente y quién está a cargo del proyecto?

La construcción del puente hace parte del contrato IDU-1646 de 2019 y cuenta con una inversión superior a los 51.000 millones de pesos. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es la entidad encargada de la obra, que hoy ya supera el 80 % de avance. Desde el Distrito han reiterado que se trata de una inversión clave para garantizar seguridad vial y conectividad peatonal en el norte de la ciudad.

¿Qué beneficios traerá el puente a Suba y Usaquén?

Según estimaciones oficiales, más de 800.000 habitantes de Suba y Usaquén se verán beneficiados directamente con la puesta en funcionamiento del nuevo puente. La estructura permitirá reducir tiempos de desplazamiento, mejorar los accesos a TransMilenio y ofrecer un cruce seguro en una zona donde antes el tránsito peatonal era complejo y riesgoso.

“Esto, sin ninguna duda, va a mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los habitantes de la zona y de todos los bogotanos”, señaló Orlando Molano, director del IDU.

¿Qué características de accesibilidad tendrá el nuevo puente peatonal?

El diseño del puente incorpora criterios modernos de accesibilidad universal. Contará con rampas más amplias, mejor iluminación, superficies seguras y condiciones óptimas para personas con movilidad reducida, adultos mayores y ciclistas. Desde la administración distrital subrayan que será un paso seguro, incluyente y plenamente conectado con el sistema de transporte público.

¿Cuándo se inaugurará el puente de la calle 150 en Bogotá?

Aunque inicialmente la entrega estaba prevista para mayo de 2025, la obra enfrentó retrasos técnicos durante su ejecución. Interferencias en la cimentación, causadas por la presencia de una cámara de seguridad en uno de los costados, obligaron a reprogramar los tiempos. Actualmente, la expectativa es que el puente sea habilitado en 2026, una vez concluyan los trabajos estructurales y de montaje.

¿Qué otras obras complementarias se realizarán en la zona?

Además del puente principal, el proyecto incluye intervenciones en estaciones cercanas como Calle 142, Calle 146 y Toberín. Estas adecuaciones permitirán reorganizar los flujos peatonales, mejorar los accesos al sistema TransMilenio y lograr que todo el corredor funcione de manera integrada, moderna y eficiente.