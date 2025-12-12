La temporada decembrina vuelve a convertir al departamento en uno de los destinos más visitados por su oferta cultural y alumbrados (Fuente: archivo).

El departamento de Boyacá activará nuevamente su emblemático servicio turístico “Tren de la Vida y la Esperanza: Boyacá Mágica, Navidad sobre Rieles”, un proyecto liderado por la Gobernación y Paz del Río Colombia, que operará del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

Este año, el programa ofrecerá tres rutas nocturnas con ambientación navideña, espectáculos de luces y actividades culturales en varios municipios del corredor férreo.

Los trayectos, que se realizarán en horarios fijos y con cupos limitados, tendrán salidas desde la estación férrea de Nazareth (Nobsa), donde los pasajeros abordarán los vagones Lujo y Legado, ambos con boletería ida y regreso.

¿Cuál es la ruta navideña por Boyacá?

Para esta temporada, el tren contará con tres rutas oficiales:

1. Luz de Boyacá (Nobsa – Nazareth – Corrales)

Opera: lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos

Salida: 6:15 p. m.

Regreso: 10:30 p. m.

Estación: Nazareth

Este recorrido nocturno permite apreciar los alumbrados tradicionales del corredor y las actividades culturales programadas en cada municipio.

2. Circuito Completo (Nobsa – Nazareth – Paz de Río – Corrales)

Opera: martes y viernes

Salida: 4:15 p. m.

Regreso: 10:30 p. m.

Estación: Nazareth

Es la ruta más extensa e incluye las paradas en Paz de Río, ideal para quienes buscan una experiencia ferroviaria más larga.

3. Se Ilumina Corrales (Nobsa – Nazareth – Corrales)

Opera: del 17 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026

Días: lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos

Salida: 3:15 p. m.

Regreso: 7:00 p. m.

Estación: Nazareth

Este trayecto se centra en la visita a Corrales, reconocido en Colombia por su espectacular iluminación de fin de año.

¿Cuánto vale el pasaje en el tren navideño de Boyacá?

Los precios oficiales confirmados para la boletería ida y regreso en 2025–2026 son:

Ruta Luz de Boyacá

Vagón Lujo: $48.000

Vagón Legado: $43.000

Circuito Completo

Vagón Lujo: $55.000

Vagón Legado: $50.000

Se Ilumina Corrales

Vagón Lujo: $45.000

Vagón Legado: $40.000

La boletería puede comprarse a través de la plataforma Tickets GYP, así como en las redes oficiales de Paz del Río y Boyacá Te Espera.

¿De dónde sale el tren turístico de Boyacá?

Todas las rutas confirmadas para la Navidad 2025–2026 tienen como punto de salida y llegada la Estación Férrea de Nazareth, en Nobsa, un punto estratégico del corredor donde se realiza el abordaje, el control de tiquetes y el ingreso organizado a cada vagón.