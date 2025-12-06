El encanto de Monguí, Boyacá: naturaleza, cultura y patrimonio colonial para el puente de la Virgen. Fuente: Shutterstock.

Monguí, uno de los pueblos más hermosos de Boyacá, es el lugar ideal para aquellos que buscan un destino lleno de historia, arquitectura colonial y belleza natural en Colombia.

Conocido por su encanto tradicional, este pintoresco pueblo ofrece una combinación única de cultura, ecoturismo y tradición artesanal, lo que lo convierte en una parada obligatoria durante el puente la Virgen Inmaculada Concepción.

Historia y patrimonio colonial de Monguí

Monguí, fundado en el siglo XVI, es un claro ejemplo de la arquitectura colonial de la región. Este pintoresco pueblo fue declarado uno de los Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a sus calles empedradas, su Basílica y Convento de Nuestra Señora de Monguí, y el Puente de Calicanto.

Estos monumentos históricos no solo son parte esencial del patrimonio del municipio, sino que también ofrecen a los visitantes una visión profunda del pasado colonial del país.

Ideal para quienes buscan desconectarse del bullicio y sumergirse en una experiencia llena de cultura y naturaleza.

El encanto natural de Monguí y el Páramo de Ocetá

Aparte de su rica historia y arquitectura, Monguí también destaca por su impresionante entorno natural. A las afueras del pueblo, se encuentra el Páramo de Ocetá, conocido por su biodiversidad única y su belleza.

Este paraíso ecológico, considerado uno de los páramos más hermosos del mundo, ofrece recorridos por los frailejones y vistas impresionantes de la “Ciudad de Piedra”. Es un destino perfecto para los amantes del ecoturismo y aquellos que buscan conectarse con la naturaleza.

Tradición artesanal en Monguí: los famosos balones de fútbol

Uno de los mayores atractivos de Monguí es su tradición artesanal en la fabricación de balones de fútbol. Desde hace más de 90 años, las familias del pueblo han perfeccionado esta técnica, logrando que sus balones sean reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Los visitantes pueden conocer el proceso de fabricación en las fábricas locales, y llevarse un recuerdo único de su paso por este pintoresco municipio.

Monguí cuenta con Puente de Calicanto, que conecta distintas áreas del pueblo y ofrece impresionantes vistas del paisaje circundante.

¿Cómo llegar a Monguí y qué hacer durante el puente de Reyes?

Ubicado a 222 kilómetros de Bogotá, Monguí es fácilmente accesible en carro o bus, con un tiempo estimado de 4 horas. Una vez en el pueblo, los turistas pueden recorrer su centro histórico, explorar el Páramo de Ocetá, visitar las fábricas de balones y disfrutar de la cálida hospitalidad de los monguiseños.

Monguí es el destino ideal para disfrutar de un puente de Reyes lleno de historia, cultura y naturaleza, perfecto para quienes desean desconectarse del bullicio de las grandes ciudades.