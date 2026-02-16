El dodo, ave que desapareció hace más de tres siglos en la isla Mauricio, se ha convertido en el símbolo máximo de la extinción. Ahora, un avance científico sin precedentes abre la posibilidad de que esta especie vuelva a caminar entre nosotros. El anuncio ha despertado entusiasmo, pero también interrogantes en la comunidad internacional. La compañía estadounidense Colossal Biosciences reveló que, tras años de investigación, logró avances clave en manipulación genética para recrear al dodo. Se trata de un proceso complejo que utiliza el ADN recuperado de restos históricos y lo combina con tecnologías de edición genómica de última generación. Los investigadores confirmaron que el proyecto se encuentra en fase avanzada y que los primeros embriones podrían desarrollarse en los próximos años. “Hemos logrado ensamblar un genoma completo del dodo y estamos trabajando en células embrionarias”, aseguraron desde la empresa. El plan contempla el uso de palomas de Nicobar, las parientes vivas más cercanas del dodo, como base para la edición genética. A partir de ellas, los científicos esperan introducir las características propias del ave extinta y devolverle la vida tras 300 años de ausencia. El proceso no está exento de dificultades. Requiere de múltiples pruebas de laboratorio, simulaciones biológicas y un sistema de gestación controlada para garantizar la viabilidad de los futuros ejemplares. Cada paso implica superar barreras que hasta hace poco parecían imposibles. Expertos advierten que este avance no solo busca revivir a un animal perdido, sino también abrir caminos en la lucha contra la extinción. “El dodo es el mejor ejemplo de lo que la acción humana puede destruir, pero también de lo que la ciencia puede intentar recuperar", señalaron los investigadores. Más allá del simbolismo, el regreso del dodo plantea preguntas sobre el impacto en los ecosistemas actuales. Algunos especialistas temen que una especie desaparecida pueda alterar el equilibrio de la fauna contemporánea. Aun así, la iniciativa es considerada un paso histórico en biotecnología. Los científicos destacan que las técnicas empleadas podrían aplicarse para salvar a otras especies en peligro crítico, marcando una nueva era en la conservación global.