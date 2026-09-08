Tiendas D1 sorprende con la sombrilla ideal para lluvia y calor: cabe en el bolso y cuesta menos de $20.000

Tiendas D1 lanza un juego de sartén, tapa de vidrio y espátula antiadherente para equipar la cocina y preparar comidas rápido

Los cambios repentinos de clima pueden hacer que salir de casa implique cargar con varios elementos. Para quienes buscan estar preparados sin ocupar demasiado espacio, Tiendas D1 incorporó una alternativa compacta que puede utilizarse tanto en jornadas de lluvia como ante una exposición moderada al sol.

Se trata de la Mini Sombrilla RedFlag, un modelo plegable que destaca especialmente por su tamaño reducido. Cerrada mide apenas 17,5 centímetros de largo, por lo que puede guardarse fácilmente dentro de un bolso, una mochila o incluso llevarse en el equipaje durante un viaje.

Otro de sus atractivos está en el precio, actualmente aparece publicada en el catálogo oficial de Tiendas D1 por $19.900 la unidad.

Cómo es la mini sombrilla de Tiendas D1 que cuesta menos de $20.000

A diferencia de los paraguas tradicionales, el producto está pensado principalmente para quienes necesitan una opción que resulte sencilla de transportar.

Cuando se encuentra cerrada, sus dimensiones son de aproximadamente 5 centímetros de diámetro por 17,5 centímetros de largo. Una vez abierta, alcanza 90 centímetros de diámetro y 51 centímetros de extensión, según las especificaciones difundidas por la cadena.

El producto está confeccionado en poliéster y viene acompañado por una funda y un estuche. Esto permite guardarlo después de utilizarlo y mantenerlo separado del resto de los objetos personales.

Entre sus principales características se encuentran:

Diseño plegable, compacto y liviano.

Protección frente a la lluvia.

Uso ante una exposición moderada al sol.

Funda y estuche incluidos.

Tamaño pensado para bolsos, mochilas y equipaje.

Precio publicado de $19.900.

¿Sirve para protegerse del sol?

La descripción oficial de D1 señala que la Mini Sombrilla RedFlag, además de utilizarse bajo la lluvia, ofrece protección frente a una exposición moderada al sol. Sin embargo, la ficha no informa un factor específico de protección ultravioleta (UPF), por lo que no conviene presentarla como sustituto de las medidas habituales de protección solar.

Su principal ventaja está en combinar ambos usos en un formato pequeño, especialmente útil para llevar diariamente o durante viajes sin recurrir a una sombrilla de mayor tamaño.

Cuánto cuesta la mini sombrilla de D1 y qué cuidados necesita

La cadena tiene publicada la unidad por $19.900, aunque la disponibilidad puede depender del inventario de cada establecimiento.

Tiendas D1 sorprende con la sombrilla ideal para lluvia y calor: cabe en el bolso y cuesta menos de $20.000 Imagen creada con IA

Para conservarla en buenas condiciones, D1 recomienda dejar que se seque completamente antes de guardarla, mantenerla limpia y seca cuando no se utiliza y colocarla nuevamente dentro de su funda o estuche para transportarla.