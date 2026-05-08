En pleno centro de Bogotá existe una imagen de Jesucristo que desde hace años despierta asombro, devoción y todo tipo de relatos entre los fieles: muchos aseguran que su cabello crece con el paso del tiempo, convirtiéndola en una de las esculturas religiosas más llamativas y visitadas de Colombia. Según información compartida por El Tiempo, se trata del llamado “Señor de la Agonía”, una figura ubicada dentro de la histórica iglesia de San Francisco que atrae diariamente a creyentes, turistas y curiosos interesados en conocer de cerca el misterio que rodea a la imagen. La escultura se volvió especialmente famosa por poseer cabello real, algo poco habitual en este tipo de representaciones religiosas y que alimentó durante décadas historias consideradas milagrosas por parte de los devotos. La imagen se encuentra dentro de la iglesia de San Francisco, uno de los templos más antiguos y emblemáticos de Bogotá. El recinto religioso está ubicado sobre la carrera Séptima, en la Avenida Jiménez #7-10, y fue construido en el siglo XVI, convirtiéndose con el tiempo en un importante punto de peregrinación y encuentro espiritual. Cada año, especialmente durante Semana Santa, cientos de personas visitan el templo para observar la escultura y participar en ceremonias religiosas. El “Señor de la Agonía” se diferencia de otras esculturas porque posee cabello natural incorporado a la representación. Históricamente, algunas imágenes religiosas eran elaboradas con mechones donados por creyentes como símbolo de fe y devoción, una práctica común dentro del arte sacro. Con el paso de los años comenzó a difundirse la creencia de que el cabello de esta figura continúa creciendo, algo que numerosos visitantes afirman haber notado durante distintas visitas al templo. Aunque no existe evidencia científica que confirme el fenómeno, el relato permanece vivo entre quienes consideran la imagen como un símbolo milagroso. La escultura permanece rodeada de testimonios, historias populares y expresiones de fe que alimentan el interés de miles de personas. Mientras algunos interpretan el supuesto crecimiento del cabello como un hecho sobrenatural, otros creen que se trata de una tradición religiosa que se fortaleció con el tiempo y la devoción colectiva. Más allá de las explicaciones, el “Señor de la Agonía” continúa siendo uno de los íconos religiosos más reconocidos de Bogotá y una de las imágenes que más curiosidad despierta entre visitantes nacionales y extranjeros.