La historia de uno de los santos más influyentes del cristianismo volvió a captar la atención de fieles y estudiosos. En el Vaticano y en la ciudad italiana de Asís, un acontecimiento poco frecuente abrió una ventana directa al pasado y a una figura que marcó un antes y un después en la Iglesia. Se trata de una exposición excepcional, ligada a un hecho que no ocurre desde hace siglos y que despierta interés no solo religioso, sino también histórico y cultural. El contexto, el lugar y el protagonista convierten este episodio en algo singular dentro de la tradición católica. La muestra no responde a una novedad doctrinal ni a un anuncio reciente, sino a una decisión histórica y cuidadosamente planificada, que permite volver a observar de cerca a un personaje cuya vida sigue generando preguntas y reflexiones profundas. Por primera vez en más de ocho siglos, los restos del cuerpo de San Francisco de Asís están siendo exhibidos de manera pública hasta el 22 de marzo. La exposición se realiza en un marco estrictamente religioso y patrimonial, respetando las tradiciones de la Iglesia. Los restos se encuentran en la Basílica Papal de Asís, el lugar donde descansan desde la Edad Media. La apertura responde a una conmemoración especial y no implica un cambio permanente, sino una exhibición temporal de carácter histórico. San Francisco nació en el seno de una familia acomodada, hijo de un comerciante próspero, pero decidió renunciar a toda riqueza para vivir una vida de austeridad extrema y servicio. Ese gesto marcó el inicio de una nueva forma de entender la fe cristiana. Fue conocido por su profunda conexión con la naturaleza y los animales, así como por su mensaje de paz. Incluso viajó a Egipto con la intención de dialogar con un sultán musulmán y buscar una salida espiritual al conflicto de las Cruzadas, un hecho inusual para su época. La exhibición tiene lugar en la Basílica Papal de Asís, uno de los centros de peregrinación más importantes de Italia. Allí se conservan los restos del santo desde su fallecimiento en el siglo XIII. Según lo establecido por las autoridades eclesiásticas, la muestra podrá visitarse hasta el 22 de marzo, tras lo cual los restos volverán a su condición habitual de resguardo. El evento se presenta como una oportunidad única para acercarse a una de las figuras más influyentes de la historia cristiana.