Granada, en el departamento de Cundinamarca, se ha convertido en uno de los pueblos que más llama la atención en la provincia del Sumapaz por su crecimiento agrícola, su tradición cafetera y su arquitectura de corte colonial que aún se conserva en su casco urbano. Ubicado en zona montañosa y rodeado de veredas productivas, este municipio combina historia, naturaleza y cultura en un solo destino. Aunque muchos lo asocian de inmediato con la icónica ciudad andaluza, Granada en Colombia ha construido su propio camino como referente agrícola y turístico en el centro del país. Granada está ubicado en la provincia del Sumapaz, a aproximadamente 50 kilómetros al suroccidente de Bogotá. El trayecto por carretera puede tardar alrededor de una hora y media, dependiendo del tráfico y del punto de salida en la capital. Limita con municipios como Silvania, Sibaté, Viotá, El Colegio y San Antonio del Tequendama, lo que lo convierte en un punto estratégico dentro del corredor agrícola de la región. El acceso principal es vía terrestre y cuenta con transporte intermunicipal frecuente, especialmente los fines de semana y los domingos, día tradicional de mercado en el pueblo. El nombre del municipio evoca a Granada, ciudad histórica que fue el último bastión musulmán en la península ibérica y que en 1492 pasó a manos de los Reyes Católicos. En el caso colombiano, el nombre fue adoptado durante los procesos de organización territorial, cuando muchas poblaciones tomaron referencias europeas. Sin embargo, más allá del nombre, la identidad de Granada, Cundinamarca, está profundamente ligada a su tradición campesina y a la herencia muisca que habitó el territorio antes de la colonización. El territorio fue habitado originalmente por comunidades indígenas muiscas. Con el paso del tiempo, se consolidó como zona rural dependiente de Soacha hasta que, tras varios intentos de independencia administrativa, logró convertirse oficialmente en municipio mediante ordenanza departamental en 1995. Durante décadas, sus habitantes impulsaron procesos organizativos para alcanzar la autonomía. Finalmente, con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en los años noventa, se concretó la creación del municipio, marcando un hito en la historia local. Desde entonces, Granada ha fortalecido su estructura institucional y su vocación agrícola. Granada se encuentra a una altitud cercana a los 1.890 metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura promedio de 14 °C, lo que le otorga un clima templado ideal para el cultivo de café, caña de azúcar y frutales. Su geografía está rodeada de montañas, quebradas y paisajes rurales que favorecen tanto la producción agrícola como el turismo ecológico. La combinación de altura, suelos fértiles y disponibilidad hídrica ha sido clave para su desarrollo. Uno de los principales atractivos es el Cerro de la Cruz, punto panorámico desde donde se puede observar gran parte del municipio y disfrutar de caminatas ecológicas. La Iglesia de San José, considerada símbolo del pueblo, es otro de los referentes arquitectónicos más visitados. Las festividades patronales en honor a San José reúnen a la comunidad con procesiones, eventos culturales y ferias artesanales. Granada cuenta con una población cercana a los 12.800 habitantes. Su jurisdicción incluye veredas como Guasimal, La Playita, San José, Santa Helena, San Raimundo, Sabaneta y Carrizal, entre otras. Cada una conserva dinámicas productivas propias, pero todas comparten el arraigo campesino que caracteriza al municipio.