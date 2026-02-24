Metro de la 80 dio un paso clave en su construcción y ya es oficial el inicio de una de las fases más determinantes del proyecto: comenzaron las cimentaciones del viaducto Caribe, una estructura elevada que permitirá que los trenes lleguen hasta la carrera 65 y se integren con el resto del sistema Metro de Medellín. Se trata de un avance que marca un antes y un después en la transformación de la movilidad del occidente de la ciudad. Este proyecto de metro ligero, considerado uno de los más ambiciosos de las últimas décadas en Antioquia, avanza con obras civiles de alta complejidad y confirma que su trazado tendrá una conexión estratégica desde la avenida Regional hasta el sector de la carrera 65, atravesando puntos neurálgicos del norte del Valle de Aburrá. Metro de la 80 es un proyecto de transporte masivo que recorrerá la ciudad de norte a sur por la avenida 80, conectando la zona occidental de Medellín con las líneas existentes del Metro. Tendrá una extensión aproximada de 13,25 kilómetros y contará con 17 estaciones distribuidas a lo largo del corredor. Su importancia radica en que permitirá descongestionar vías históricamente saturadas, mejorar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración entre barrios, comunas y municipios del área metropolitana. Uno de los tramos más significativos del proyecto se desarrolla en el sector Caribe, al norte de Medellín. En este lugar, se han iniciado las obras de cimentación del viaducto Caribe, una estructura elevada que alcanzará aproximadamente 500 metros de longitud, extendiéndose desde la avenida Regional hasta la carrera 65. Este viaducto tendrá la función de cruzar corredores viales estratégicos, tales como la autopista Norte y la avenida 65 y será de uso exclusivo para los trenes del Metro de la 80. La estructura será de doble vía y permitirá una operación segura y continua del sistema, conectando directamente la futura estación Caribe con sectores cercanos a la carrera 65 y zonas comerciales aledañas. El viaducto Caribe estará sostenido por 17 apoyos o columnas, cada una con cimentación profunda mediante pilotes. Actualmente, los trabajos se concentran en excavaciones, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto, utilizando maquinaria especializada que solo existe en contadas unidades en el país. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el Metro de la 80 impactará de forma directa a cerca de un millón de habitantes, lo que equivale aproximadamente al 38 % de la población de Medellín. Este proyecto no solo disminuirá los tiempos de desplazamiento, sino que también ayudará a mejorar la calidad del aire y el ordenamiento urbano en uno de los corredores más congestionados de la ciudad. El proyecto tiene como objetivo transformar la movilidad en la región, generando un impacto positivo en la vida diaria de los ciudadanos. Se espera que la implementación de esta infraestructura contribuya significativamente al desarrollo sostenible de la ciudad. Se ha reiterado desde el Metro de Medellín que el cronograma establece que el Metro de la 80 comenzará a operar en el año 2028. En el interín, las obras siguen su avance por tramos, destacando el viaducto Caribe como un elemento esencial para asegurar la conexión hasta la carrera 65 y la completa integración con el sistema existente.