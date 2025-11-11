Una innovación tecnológica en el mundo del transporte ferroviario tiene a todos impresionados. Arabia Saudita presentó el tren más lujoso del mundo: una experiencia para unos pocos que puedan pagar este máximo confort.

La presentación oficial del prototipo del “Sueño del Desierto” confirmó su puesta en marcha para finales de 2026. El anuncio se inscribe en la estrategia de turismo de alto nivel de Arabia Saudita.

El servicio, desarrollado por el grupo italiano Arsenale en alianza con Saudi Arabia Railways y respaldado por varios ministerios, promete viajes de una a dos noches por rutas existentes que suman cerca de 1300 km. La formación contará con 31 suites privadas y dos suites presidenciales para un máximo de 66 pasajeros.

Diseño único y experiencia a bordo de lujo

Los interiores se inspiran en el paisaje desértico: tonos arena, tallados en madera y luminarias de vidrio de Murano que evocan faroles orientales. Habrá un salón central tipo Majlis para socializar y dos coches restaurante con propuestas locales y menús de fusión italiana a nivel Michelin.

Según Paolo Barletta, CEO de Arsenale, la iniciativa nace del diálogo entre la artesanía italiana y la visión saudí, pensada para viajeros de perfil muy selecto. El tren se presenta como una plataforma global para redefinir el turismo de lujo móvil.

Alto impacto para una estrategia nacional

Autoridades saudíes señalan que el proyecto se alinea con la Estrategia Nacional de Transporte y Logística, orientada a modernizar opciones de movilidad y atraer inversión extranjera en el sector. El ministro Saleh bin Nasser Al-Jasser subrayó el avance del país hacia experiencias de viaje de clase mundial.

Arsenale Spa

El lanzamiento también es parte del esfuerzo por diversificar la oferta turística antes de 2030, con énfasis en productos de alto gasto que impulsen la cadena hotelera, gastronómica y cultural.

A bordo, los viajeros disfrutarán de dos restaurantes con cocina local e internacional diseñada al nivel de estándares Michelin, además de un salón Majlis que servirá como punto de encuentro y descanso. Todo el diseño interior refleja la cultura saudí y el espíritu del desierto, mezclando lujo contemporáneo con tradiciones regionales.