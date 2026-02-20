En medio del arranque de año y la temporada de viajes cortos, los Termales La Portada de la Villa, ubicados en Sáchica, Boyacá, registraron un notable aumento en la llegada de adultos mayores y jubilados que buscan un plan de salud, tranquilidad y conexión con la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital. El destino, situado a pocas horas de Bogotá y a escasos minutos de Villa de Leyva, se consolidó como uno de los más visitados durante febrero por quienes priorizan el bienestar físico y mental. Este complejo termal, enclavado entre las montañas semidesérticas del alto Ricaurte, combina paisajes áridos con pozos de aguas mesotermales ricas en minerales, en un entorno que invita a desconectarse del estrés urbano y a disfrutar de una experiencia terapéutica natural. Los Termales La Portada de la Villa están ubicados en el municipio de Sáchica, muy cerca de Villa de Leyva, uno de los pueblos coloniales más visitados del país. Desde Bogotá, el recorrido por carretera puede tardar entre tes y cuatro horas, dependiendo del tráfico y el punto de salida. El acceso es sencillo para quienes viajan en carro particular, lo que lo convierte en un plan ideal de fin de semana o incluso de escapada de un solo día. Muchos visitantes aprovechan el viaje para recorrer Villa de Leyva y luego desplazarse unos minutos hasta las termales. Durante febrero, el perfil de visitante tuvo un claro protagonista: personas pensionadas o en etapa de jubilación que buscan espacios tranquilos, sin aglomeraciones extremas y con beneficios para la salud. Las aguas mesotermales de Sáchica contienen principalmente hierro, además de bicarbonatos y sulfatos. Este tipo de agua ferruginosa es tradicionalmente recomendada como reconstituyente y se asocia a beneficios en casos de anemias ferropénicas y otros cuadros relacionados con deficiencia de hierro. Además del componente mineral, el entorno natural juega un papel clave. Las montañas semidesérticas del alto Ricaurte ofrecen un paisaje diferente al típico verde andino, con contrastes de cielo abierto y formaciones rocosas que favorecen la sensación de aislamiento y descanso profundo. El atractivo principal de los Termales La Portada de la Villa es su composición mineral. Las aguas contienen hierro, azufre y magnesio, elementos que históricamente han sido vinculados con: Los visitantes pueden realizar circuitos entre diferentes temperaturas del agua, lo que potencia la experiencia de relajación. Este contraste térmico es uno de los factores más valorados por quienes buscan beneficios terapéuticos sin recurrir a tratamientos invasivos. El costo de ingreso varía según la edad y el día de la semana. Actualmente, los precios de referencia son: Para muchos jubilados, el precio resulta competitivo frente a otros destinos termales del país, especialmente teniendo en cuenta la cercanía con Bogotá y la posibilidad de hacer un viaje corto sin necesidad de vuelos o grandes desplazamientos. Los horarios pueden variar según temporada, pero generalmente funcionan así: En temporada baja pueden presentarse ajustes en algunos días específicos, por lo que se recomienda verificar antes de viajar.