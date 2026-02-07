El llamado método militar para dormir volvió a ganar popularidad en redes sociales y buscadores por prometer que facilita conciliar el sueño en pocos minutos mediante ejercicios de relajación física y mental. Aunque no se trata de un descubrimiento reciente, su difusión digital hizo que muchas personas lo adopten como rutina nocturna. La técnica no nació como un truco de internet sino como un sistema de entrenamiento de relajación desarrollado para contextos de alto estrés. Su objetivo principal era ayudar a personal militar a descansar mejor, incluso en entornos exigentes, a través de pasos simples y repetibles. El procedimiento fue difundido por el entrenador estadounidense Lloyd “Bud” Winter en su libro Relax and Win (1981). Allí explicó un programa de relajación progresiva que había sido aplicado décadas antes con pilotos navales durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar su capacidad de descanso. De acuerdo con esa publicación -citada por El Tiempo- el entrenamiento combinaba respiración controlada, liberación de tensión muscular y manejo de pensamientos intrusivos. La práctica debía repetirse durante varias semanas para obtener resultados consistentes. No es una fórmula instantánea ni médica, sino una rutina de relajación guiada que busca reducir la activación del cuerpo antes de dormir. El método propone una secuencia ordenada de relajación corporal y mental. Los pasos más difundidos son: La idea central es que el cuerpo entre en un estado progresivo de calma física mientras la mente reduce el flujo de pensamientos. Especialistas en sueño explican que los ejercicios de relajación muscular progresiva y respiración pueden ayudar a algunas personas a disminuir la ansiedad previa al descanso y a mejorar la transición hacia el sueño. También señalan que intentar dormirse “a contrarreloj” puede generar el efecto contrario si se convierte en una meta rígida. En adultos sanos, quedarse dormido suele tardar entre varios minutos y cerca de veinte, lo que se considera un rango normal. Por eso, el método militar se entiende mejor como una herramienta de relajación entrenable, no como una garantía automática de sueño inmediato. Su utilidad depende de la práctica constante, del nivel de estrés de cada persona y de mantener hábitos de descanso regulares.