Despedir el año en Bogotá: destinos de escapada para recibir el 2026 (Fuente: archivo).

El cierre de 2025 encuentra a miles de personas buscando alternativas para cambiar de aire antes de darle la bienvenida al nuevo año. En Bogotá, diciembre no solo se vive desde los alumbrados y los encuentros familiares, sino también desde planes pensados para desconectarse y sumar experiencias distintas en los últimos días del calendario.

La capital y sus alrededores ofrecen propuestas que mezclan escapadas de fin de año, recorridos nocturnos y actividades culturales. Esta diversidad convierte a la temporada en una oportunidad para combinar descanso, entretenimiento y tradición sin necesidad de realizar viajes largos o complejos.

En ese contexto, tanto dentro de la ciudad como en municipios cercanos, se consolidan opciones que permiten despedir el año con paisajes distintos, sabores típicos y una agenda pensada para todo tipo de público.

Navidad entre sabores y naturaleza

Uno de los planes más elegidos fuera de Bogotá se encuentra en Sopó. Un atractivo turístico de temporada incluye recorridos gastronómicos con iluminación temática y ambientación navideña que refuerza su identidad campestre.

En Bogotá y alrededores se celebrarán distintos festejos de Navidad y Año Nuevo (Fuente: archivo).

La experiencia incluye senderos iluminados, estructuras decorativas y una zona de villas donde se ofrecen preparaciones diseñadas exclusivamente para esta época del año. La propuesta apunta a quienes buscan una salida corta, rodeada de naturaleza, sin alejarse demasiado de la capital.

Planes urbanos para vivir la Navidad en la capital

Quienes optan por quedarse en Bogotá también encuentran una agenda amplia durante diciembre. La ciudad despliega espectáculos masivos en plazas y parques, con montajes que integran música, escenografías y funciones nocturnas abiertas al público.

A estas opciones se suman experiencias educativas y culturales, como las actividades especiales del Planetario, que combinan astronomía, ciencia y contenidos relacionados con la temporada. Además, los festivales de luces inmersivos ganan protagonismo con recorridos temáticos, espacios interactivos y atracciones pensadas para todas las edades.

Estas propuestas consolidan a Bogotá como un destino atractivo para quienes buscan planes de Navidad sin salir de la ciudad.

Monserrate y pueblos cercanos: escapadas cortas con ambiente festivo

Entre las salidas clásicas de diciembre, Monserrate mantiene su lugar como punto imperdible. Durante la temporada, el cerro se ilumina con figuras temáticas y ofrece vistas nocturnas que convierten la visita en una experiencia distinta para despedir el año.

Más allá de la capital, municipios de Cundinamarca y Boyacá refuerzan su atractivo con decoraciones, pesebres y eventos locales. Guatavita, Cajicá, Tenjo y varios pueblos boyacenses invitan a recorrer sus plazas, disfrutar de la gastronomía regional y vivir una escapada cerca de Bogotá marcada por un ritmo más pausado y festivo.