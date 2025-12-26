Se trata de un accesorio compacto, moderno y pensado para el uso diario (Fuente: archivo).

Alkosto ofrece la licuadora con máxima potencia y de acero inoxidable a menos de $90.000

La cadena Tiendas D1 vuelve a mover el mercado con un lanzamiento que combina precio bajo y funcionalidad: ya está disponible la billetera tarjetero antirrobo Red Flag, un producto diseñado para proteger tarjetas y documentos frente a robos electrónicos, con un valor de $19.900.

El artículo llega en un contexto donde crece la preocupación por el fraude digital y los pagos sin contacto, y apunta a convertirse en uno de los más buscados de la semana.

¿Cuál es la billetera antirrobo que cuesta menos de $20.000?

Se trata de una billetera tipo tarjetero con protección RFID, pensada para bloquear intentos de escaneo no autorizado de tarjetas débito y crédito. Su diseño es compacto, liviano y funcional, ideal para quienes buscan reducir volumen en el bolsillo sin resignar seguridad ni estilo.

El producto se comercializa bajo la marca Red Flag y está disponible en color café y negro, dos opciones clásicas que apuntan a un público amplio.

Tiendas D1 tiene la billetera antirrobo que tu bolsillo pedía a gritos: llega mañana por menos de $20.000.

¿Para qué sirve la protección RFID y por qué es clave hoy?

La tecnología RFID integrada funciona como una barrera frente a la clonación de tarjetas por proximidad, una modalidad de fraude cada vez más común en espacios públicos. Al bloquear las señales de lectura sin contacto, esta billetera evita que terceros accedan a la información financiera sin que el usuario lo note.

En tiempos donde casi todas las tarjetas permiten pagos contactless, este tipo de protección deja de ser un lujo y pasa a ser una necesidad cotidiana.

¿Cuántas tarjetas y billetes se pueden llevar en esta billetera?

Pese a su tamaño reducido, la billetera antirrobo de D1 ofrece una organización eficiente:

Capacidad para hasta 6 tarjetas o documentos

Espacio interno para billetes

Mecanismo automático pop-up para expulsar las tarjetas con un solo movimiento

Sistema interno de aluminio que aporta rigidez y protección

Todo está pensado para un uso diario, rápido y seguro, sin complicaciones.

¿Cómo es el diseño y de qué material está hecha?

El tarjetero combina estética y resistencia. Sus dimensiones la convierten en una opción cómoda para cualquier bolsillo:

Tamaño cerrado: 9.7 x 7 x 1.8 cm

Tamaño abierto: 21.4 x 7 x 1.1 cm

En cuanto a materiales, mezcla poliuretano (PU) para el acabado exterior con una aleación de aluminio en su interior, además de poliéster y polipropileno, logrando un equilibrio entre ligereza y durabilidad.