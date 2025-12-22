Los clientes deberán ajustar sus compras, ya que ningún punto operará durante ese día (Fuente: archivo).

Las tiendas D1 de todo Colombia suspenderán su operación durante 24 horas en pleno cierre de año, dejando a millones de compradores sin la posibilidad de abastecerse en la reconocida cadena de descuento.

La confirmación fue entregada directamente por la compañía al ser consultada sobre su funcionamiento en Navidad, una fecha de alta demanda en la que históricamente se presentan variaciones en los horarios del comercio.

¿Cuándo cierra Tiendas D1?

Para despejar dudas, D1 respondió: “El día 24 trabajamos con normalidad; sin embargo, el día 25 todas nuestras tiendas estarán cerradas”. Con este mensaje, la empresa ratificó que no abrirá el 25 de diciembre, día en el que cesará por completo la atención al público.

¿Por qué cierran todas las tiendas D1 por 24 horas?

El cierre total del 25 de diciembre se da por el feriado nacional de Navidad, una jornada en la que gran parte del comercio colombiano reduce actividades o directamente no opera. En esta ocasión, D1 confirmó que ninguna tienda prestará servicio, sin excepciones regionales ni modificaciones por ciudad.

Esta decisión se alinea con el comportamiento habitual de varias cadenas de retail y supermercados en fechas religiosas o festivas, especialmente cuando coinciden con celebraciones familiares de alta relevancia para los trabajadores.

¿Qué podrán hacer los clientes ante el cierre de D1 en Navidad?

El cierre durante el 25 de diciembre implica que no será posible realizar compras de última hora, por lo que la recomendación es adelantar cualquier abastecimiento el día 24, fecha en la que D1 sí funcionará en su horario habitual.

Los consumidores que dependen de la cadena para adquirir alimentos, bebidas o productos básicos deberán programar sus compras con antelación para evitar inconvenientes durante la jornada festiva.

¿Cómo verificar cuáles son las tiendas D1 más cercanas para comprar antes del cierre?

Quienes necesiten ubicar su punto más cercano para adelantar mercado pueden hacerlo mediante:

Aplicación móvil de Tiendas D1 , disponible para Android y Apple, donde se visualizan tiendas y promociones.

Redes sociales oficiales de la cadena , que suelen publicar avisos relevantes sobre horarios y novedades.

Consulta directa en Google buscando “Tienda D1 cerca de mí” para obtener ubicaciones actualizadas.

Aunque el sitio web oficial no incluye un localizador, estas alternativas permiten ubicar rápidamente el punto más cercano.

¿Qué otros festivos quedan en el calendario después de Navidad?

