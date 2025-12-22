El megaproyecto ya ejecuta uno de sus tramos más estratégicos y confirma su recorrido hasta la carrera 65 (Fuente: archivo).

Tiendas D1 cierra el próximo jueves: no habrá atención al público en ninguna sede del país

El Metro de la 80 dio un paso clave en su construcción y ya es oficial el inicio de una de las fases más determinantes del proyecto: comenzaron las cimentaciones del viaducto Caribe, una estructura elevada que permitirá que los trenes lleguen hasta la carrera 65 y se integren con el resto del sistema Metro de Medellín. Se trata de un avance que marca un antes y un después en la transformación de la movilidad del occidente de la ciudad.

Este proyecto de metro ligero, considerado uno de los más ambiciosos de las últimas décadas en Antioquia, avanza con obras civiles de alta complejidad y confirma que su trazado tendrá una conexión estratégica desde la avenida Regional hasta el sector de la carrera 65, atravesando puntos neurálgicos del norte del Valle de Aburrá.

¿Qué es el Metro de la 80 y por qué es clave para Medellín?

El Metro de la 80 es un proyecto de transporte masivo que recorrerá la ciudad de norte a sur por la avenida 80, conectando la zona occidental de Medellín con las líneas existentes del Metro. Tendrá una extensión aproximada de 13,25 kilómetros y contará con 17 estaciones distribuidas a lo largo del corredor.

Su importancia radica en que permitirá descongestionar vías históricamente saturadas, mejorar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración entre barrios, comunas y municipios del área metropolitana.

Construyen el Metro de la 80 y llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha.

¿Dónde se construye el viaducto Caribe del Metro de la 80?

Uno de los tramos más relevantes del proyecto se construye en el sector Caribe, al norte de Medellín. Allí iniciaron las obras de cimentación del viaducto Caribe, una estructura elevada de cerca de 500 metros de longitud que se extenderá desde la avenida Regional hasta la carrera 65.

Este viaducto cruzará corredores viales estratégicos como la autopista Norte y la avenida 65, y será de uso exclusivo para los trenes del Metro de la 80.

¿Cómo será el viaducto elevado que llevará el Metro hasta la carrera 65?

El viaducto Caribe estará sostenido por 17 apoyos o columnas, cada una con cimentación profunda mediante pilotes. Actualmente, los trabajos se concentran en excavaciones, armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto, utilizando maquinaria especializada que solo existe en contadas unidades en el país.

La estructura será de doble vía y permitirá una operación segura y continua del sistema, conectando directamente la futura estación Caribe con sectores cercanos a la carrera 65 y zonas comerciales aledañas.

¿A cuántas personas beneficiará el Metro de la 80?

Según las proyecciones oficiales, el Metro de la 80 beneficiará de manera directa a cerca de un millón de habitantes, lo que representa aproximadamente el 38 % de la población de Medellín. El proyecto no solo reducirá tiempos de viaje, sino que también contribuirá a mejorar la calidad del aire y el ordenamiento urbano en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

¿Cuándo entrará en operación el Metro de la 80 en Medellín?

Desde el Metro de Medellín reiteraron que el cronograma apunta a que el Metro de la 80 entre en operación en el año 2028. Mientras tanto, las obras continúan avanzando por tramos, con el viaducto Caribe como una de las piezas fundamentales para garantizar la conexión hasta la carrera 65 y la integración total con el sistema actual.