El proyecto de la Torre Rise se erige en el área metropolitana de Monterrey, en México, con la intención de sobrepasar los 475 metros y, de este modo, establecer un nuevo récord regional en altura. Diseñada como una torre de 100 pisos, la construcción busca amalgamar usos residenciales, comerciales y turísticos para transformar la zona en un nuevo centro de actividad.

Los promotores sostienen que la torre será un imán para inversión extranjera y turismo, conectada mediante transporte público y concebida para integrarse con el entorno urbano. Su ubicación estratégica, próxima a vías principales y al aeropuerto, tiene como objetivo mejorar la conexión entre el centro histórico y los núcleos de negocio de la ciudad.

Diseño, accesos y servicios esenciales

El proyecto incorpora un mirador de varios niveles, el SkyDeck 360° y combina departamentos, oficinas y hospedaje en una única torre. Además, contará con un acceso directo al Metro y estará vinculado a corredores viales que conectan con el Aeropuerto Internacional y el Estadio BBVA, sede de eventos de alto impacto.

Entre sus elementos urbanos destaca un puente peatonal que cruzará el río local para unir barrios y facilitar la movilidad. Las obras de entorno incluirán mejoras en avenidas y la ampliación de espacio público para absorber el incremento del flujo peatonal.

Torre Rise en Monterrey: un ícono de 475 metros que transformará la actividad urbana en México (foto: archivo).

Retos técnicos y soluciones estructurales

Los responsables del diseño enfrentaron el reto de reducir el impacto del viento a grandes alturas; por ello, optaron por esquinas curvas y soluciones estructurales que aumentan la estabilidad. La utilización de materiales avanzados y la integración de amortiguadores serán fundamentales para responder a cargas dinámicas.

La ingeniería también contempló sistemas de seguridad sísmica y logística vertical para servicios y evacuación, requisitos indispensables en rascacielos que superan los 400 metros.

Torre Rise: un rascacielos de 100 pisos que transformará Monterrey, México (foto: archivo).

Impacto económico y fechas clave

Se anticipa que la torre generará miles de empleos directos e indirectos durante su fase de construcción y operación, además de atraer sedes corporativas internacionales. Se prevé un efecto multiplicador en el mercado inmobiliario y en el turismo de negocios.

Si se lleva a cabo el plan, Torre Rise no solo establecerá nuevos récords de altura en Latinoamérica, sino que transformará la configuración económica y arquitectónica de Monterrey, consolidándola como un referente regional en infraestructura y desarrollo urbano.