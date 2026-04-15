Colocar cáscara de naranja en una sartén caliente es un truco casero que muchas personas utilizan para mejorar el ambiente en la cocina. Se trata de una práctica simple, que no requiere productos especiales y que aprovecha restos de alimentos que normalmente se descartan. Este método se volvió popular por su capacidad para neutralizar olores fuertes, especialmente después de cocinar frituras, pescado u otros alimentos que dejan aromas persistentes. El principal uso de este truco es eliminar el mal olor en la cocina de forma rápida. Al entrar en contacto con el calor, la cáscara libera aceites naturales y un aroma cítrico que ayuda a cubrir y reducir olores desagradables. Este efecto se debe a los compuestos presentes en la piel de la naranja, que se activan con la temperatura y generan una fragancia más intensa. Por eso, es una opción útil después de cocinar alimentos con olores fuertes. Para utilizar este truco en casa, se pueden seguir estos pasos: Este procedimiento puede repetirse cada vez que sea necesario para mejorar el olor en la cocina. Si bien es una alternativa sencilla, conviene considerar algunos aspectos: Aplicado correctamente, este método puede ser una forma práctica de mantener un ambiente más agradable en la cocina sin recurrir a productos artificiales.