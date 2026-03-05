A medida que crece el interés por los remedios naturales y económicos para el cuidado del jardín, una de las fórmulas que más circula en Colombia es la combinación de cáscara de huevo con vinagre. Aunque parece un truco sencillo, la mezcla logra liberar minerales esenciales de la cáscara y transformarlos en nutrientes que el suelo puede absorber con mayor facilidad. El huevo contiene calcio en grandes cantidades, mientras que el vinagre actúa como acelerador en la descomposición de la cáscara, permitiendo que las plantas aprovechen mejor esos aportes. El resultado es un fertilizante líquido económico y sostenible que puede aplicarse en macetas, jardines pequeños o huertas caseras. ¿Cómo hacerlo? Este preparado casero se puede aplicar una vez por semana para reforzar el suelo y aportar nutrientes extra. El vinagre contiene ácido acético, que reacciona con el carbonato de calcio presente en la cáscara. Este proceso libera dióxido de carbono -por eso aparecen burbujas en el frasco- y transforma el calcio sólido en una forma líquida que las raíces de las plantas pueden absorber. A diferencia de la cáscara, la clara de huevo contiene proteínas y no minerales en gran cantidad. Cuando se mezcla con vinagre, puede coagularse y generar un preparado poco recomendable para el jardín. Por eso, los especialistas aclaran que el uso ideal es con cáscara de huevo y vinagre, no con la clara. La clara puede aprovecharse mejor en la cocina, mientras que la cáscara se transforma en abono natural. De esta manera, la cáscara de huevo con vinagre se convierte en un aliado económico y natural para el cuidado de las plantas, una alternativa casera que gana cada vez más espacio en los hogares de Colombia.