Eliminar el sarro acumulado en las canillas y las manchas amarillentas del inodoro puede resultar ser una de las tareas más desalentadoras en el hogar. A pesar de los intentos con productos convencionales como el vinagre o el bicarbonato, en numerosas ocasiones los resultados no cumplen con las expectativas y las superficies continúan presentando un aspecto opaco o deteriorado. Esta técnica para eliminar el sarro ha ido adquiriendo notoriedad debido a su efectividad y a que no requiere el uso de químicos agresivos ni esfuerzos extremos. Sin embargo, se ha viralizado un truco casero que promete resultados inmediatos con una preparación sencilla, económica y completamente natural. Para implementar este método para eliminar el sarro, se requieren únicamente dos ingredientes que son de uso común en cualquier hogar: el jugo de dos limones medianos y dos cucharadas soperas de sal gruesa. Este procedimiento es sencillo y eficaz, permitiendo mantener la limpieza y el buen estado de las superficies afectadas por el sarro. Para eliminar el sarro de las canillas e inodoro, es necesario preparar una mezcla casera. Para ello, deberá exprimir los limones y combinar el jugo con sal hasta obtener una pasta. Esta pasta se aplicará directamente sobre la superficie afectada. Se recomienda dejar actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente frotar con un cepillo o esponja suave, para finalmente enjuagar con agua limpia. Este método resulta particularmente eficaz para eliminar manchas de cal o sarro en las canillas, así como para remover el tono amarillento del inodoro, sin recurrir a productos químicos agresivos. En comparación con otros métodos convencionales, este truco no produce un olor intenso, no perjudica el material y ofrece resultados en un breve lapso de tiempo. El jugo de limón proporciona una fragancia fresca y natural, mientras que la sal intensifica la acción de limpieza sin causar rayones. Además, se presenta como una opción sostenible y asequible que elude el uso de productos industriales onerosos. Su aplicación regular permite mantener la limpieza del baño sin comprometer el esmalte o el acero inoxidable.