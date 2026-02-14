A medida que aumenta el interés por los remedios naturales y económicos para el cuidado del jardín, una de las fórmulas más populares en Colombia es la combinación de cáscara de huevo con vinagre. El huevo contiene calcio en cantidades significativas, mientras que el vinagre actúa como acelerador en la descomposición de la cáscara, facilitando que las plantas aprovechen mejor esos nutrientes. El resultado es un fertilizante líquido económico y sostenible que puede aplicarse en macetas, jardines pequeños o huertas caseras. ¿Cómo proceder? Aunque se presenta como un truco sencillo, la mezcla efectivamente libera minerales esenciales de la cáscara y los transforma en nutrientes que el suelo puede absorber con mayor facilidad. Este preparado casero se puede aplicar una vez por semana para reforzar el suelo y aportar nutrientes extra. El vinagre contiene ácido acético, el cual reacciona con el carbonato de calcio que se encuentra en la cáscara. Este proceso genera dióxido de carbono -de ahí la aparición de burbujas en el frasco- y convierte el calcio sólido en una forma líquida que puede ser absorbida por las raíces de las plantas. Este fenómeno es fundamental para la nutrición de las plantas, ya que les permite acceder a nutrientes esenciales de manera más eficiente. La interacción entre el ácido acético y el carbonato de calcio es un ejemplo de cómo los elementos químicos pueden colaborar en procesos biológicos. A diferencia de la cáscara, la clara de huevo contiene proteínas y no presenta una cantidad significativa de minerales. Al ser combinada con vinagre, puede coagularse y dar lugar a un preparado poco recomendable para el jardín. En consecuencia, los expertos enfatizan que la utilización óptima se da con cáscara de huevo y vinagre y no con la clara. La clara puede ser utilizada de manera más efectiva en la gastronomía, mientras que la cáscara se convierte en abono natural.