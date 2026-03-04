Un relevamiento internacional ubicó a Colombia como el país más hermoso de América Latina, por encima de destinos tradicionalmente elogiados como Brasil y Argentina. El estudio, difundido por Forbes, tomó como referencia la cantidad y diversidad de maravillas naturales presentes en cada territorio, desde selvas tropicales y arrecifes de coral hasta montañas, volcanes y parques nacionales. El informe fue elaborado por el sitio especializado money.co.uk y analizó 50 países en todo el mundo. Para establecer el ranking, se consideró la concentración de atractivos naturales y la variedad de paisajes disponibles para los visitantes. En ese listado global, Colombia obtuvo una puntuación de 7,16 sobre 10 en belleza natural, lo que le permitió destacarse dentro de la región. De acuerdo con el análisis, Colombia sobresale por su amplia diversidad geográfica. El país cuenta con costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, además de regiones de selva amazónica, la cordillera de los Andes y extensas áreas protegidas. Esta combinación de ecosistemas fue clave para su valoración. El ranking ponderó especialmente la variedad de paisajes en relación con el tamaño del territorio, un aspecto en el que Colombia logró una posición destacada frente a otros países latinoamericanos. El estudio no se basó en opiniones subjetivas de viajeros, sino en datos vinculados a la cantidad de maravillas naturales registradas en cada nación. Entre los elementos considerados figuran arrecifes de coral, volcanes, selvas, glaciares y otros entornos naturales de relevancia. En el listado general, el primer lugar fue para Indonesia, que obtuvo 7,77 puntos sobre 10 gracias a su enorme número de islas y arrecifes de coral. En segundo puesto quedó Nueva Zelanda, con 7,27 puntos, reconocida por sus picos montañosos, colinas verdes y volcanes activos. Colombia se ubicó en el tercer lugar mundial, consolidándose como el país latinoamericano mejor posicionado en la clasificación. Según el ranking difundido, estos fueron los primeros diez puestos: Dentro de América Latina, además de Colombia, también figuran México, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana y Panamá en distintas posiciones del listado general.