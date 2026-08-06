Su sabor particular y su valor nutricional despiertan cada vez más interés en el país.

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En los últimos años, el aguaje pasó de ser un fruto tradicional de la Amazonía a convertirse en uno de los alimentos más buscados por quienes quieren incorporar productos naturales a su dieta.

Nutricionistas, emprendedores y consumidores en Colombia siguen de cerca esta tendencia por su contenido de vitaminas, antioxidantes y grasas saludables, y por la creciente oferta de pulpas, bebidas y suplementos elaborados con esta fruta.

Aunque durante décadas fue consumido principalmente en comunidades amazónicas, hoy el aguaje aparece con más frecuencia en supermercados especializados, tiendas naturistas y plataformas de comercio electrónico. Ese aumento en la demanda responde tanto a su perfil nutricional como al interés por alimentos de origen amazónico y productos asociados al bienestar.

¿Qué es el aguaje y cómo se consume?

El aguaje es el fruto de la palma Mauritia flexuosa, conocida en varios países amazónicos como moriche o canangucha. Tiene una cáscara rojiza con escamas y una pulpa amarilla o anaranjada, de textura cremosa.

En Colombia suele encontrarse en forma de:

pulpa congelada,

jugos y batidos,

helados,

mermeladas,

harinas,

cápsulas o suplementos.

Su sabor es dulce, ligeramente ácido y con notas que recuerdan a la zanahoria o al mango maduro.

¿Para qué sirve el aguaje y cuáles son sus beneficios?

El aguaje destaca por aportar vitamina A (betacarotenos), vitamina E, fibra y grasas insaturadas. Gracias a esa composición, suele incluirse en planes de alimentación orientados al bienestar general.

Entre los beneficios más mencionados se encuentran:

apoyo a la salud de la piel,

contribución al cuidado de la visión,

acción antioxidante,

aporte de energía,

ayuda al tránsito intestinal por su contenido de fibra.

Es importante aclarar que, aunque existen estudios sobre sus componentes nutricionales, el aguaje no reemplaza tratamientos médicos ni debe considerarse una cura para enfermedades.

¿El aguaje ayuda a la piel y al cabello?

Una de las razones de su popularidad es la relación entre sus antioxidantes y el cuidado de la piel. La vitamina E y los carotenoides ayudan a proteger las células del estrés oxidativo, por lo que muchas personas lo consumen como parte de una alimentación equilibrada orientada a mantener una piel saludable.

También se promociona en productos cosméticos y capilares, aunque los resultados pueden variar de una persona a otra y dependen de múltiples factores.

¿Por qué el aguaje se volvió tan popular?

El crecimiento del aguaje en Colombia coincide con varias tendencias de consumo:

mayor interés por alimentos naturales,

búsqueda de productos amazónicos y sostenibles,

auge de la nutrición funcional,

difusión en redes sociales y contenidos de bienestar,

expansión del comercio electrónico de productos saludables.

Además, consumidores jóvenes muestran curiosidad por ingredientes menos tradicionales y con identidad regional, lo que ha impulsado su visibilidad.

¿Cómo preparar aguaje en casa?

La forma más sencilla es utilizar pulpa congelada. Para un batido básico se puede licuar:

1 taza de pulpa de aguaje,

1 vaso de agua o leche,

hielo al gusto,

una pequeña cantidad de miel o panela, si se desea endulzar.

También puede mezclarse con banano, avena o yogur para obtener una bebida más cremosa.

¿Tiene contraindicaciones el consumo de aguaje?

Como cualquier alimento, debe consumirse con moderación . Las personas con alergias alimentarias, enfermedades específicas o que sigan tratamientos médicos deberían consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de aguaje de manera habitual.

Además, algunos productos comerciales contienen azúcar añadida, por lo que conviene revisar la etiqueta nutricional.

¿Dónde se consigue aguaje en Colombia?

Actualmente puede encontrarse en tiendas naturistas, mercados especializados en productos amazónicos, supermercados con secciones saludables y plataformas digitales. La presentación más común es la pulpa congelada, aunque la oferta de bebidas, harinas y suplementos continúa creciendo.