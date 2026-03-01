El Gobierno confirmó el calendario oficial de feriados para marzo y anunció que los colombianos podrán disfrutar de un fin de semana largo, gracias a la conmemoración del Día de San José. Esta jornada se suma a los descansos habituales previstos por el Gobierno, ofreciendo a familias y trabajadores un espacio adicional para planificar actividades. El lunes 23 de marzo será feriado nacional, siguiendo la normativa de celebración de fechas cívicas y religiosas. Al coincidir con un domingo, día en que normalmente no hay actividades escolares ni laborales, se configura un período de dos días consecutivos de descanso en el país. La medida se encuentra en línea con la planificación anual de feriados y no implica cambios extraordinarios en la jornada laboral ni escolar. Empresas, entidades públicas y privadas ajustarán sus operaciones según lo previsto, respetando la normativa vigente sobre días festivos. El Día de San José es uno de los feriados trasladables que permite a los colombianos disfrutar de un descanso prolongado. Durante este lunes, la mayoría de las oficinas gubernamentales, bancos y empresas privadas suspenderán sus actividades. Este período es una oportunidad para: Las instituciones educativas oficiales y privadas ajustarán su calendario escolar para respetar la jornada festiva. Este tipo de pausas está contemplado dentro de la programación anual y no altera el desarrollo del ciclo lectivo. En este sentido: Este fin de semana largo forma parte de las pausas previstas en el calendario anual y brinda un espacio para que los colombianos aprovechen el descanso sin afectar la rutina escolar ni laboral.