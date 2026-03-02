La seguridad social integral es un pilar fundamental para garantizar condiciones dignas a quienes trabajan en servicios generales y labores domésticas en Colombia. La afiliación obligatoria a salud, pensión y riesgos laborales no es opcional, sino un deber legal que protege tanto al trabajador como al empleador ante eventuales contingencias. Con la entrada en vigencia de la reforma laboral y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección, el marco jurídico se ha vuelto más estricto frente al incumplimiento. Las trabajadoras del hogar ahora cuentan con herramientas más claras para exigir que sus garantías pasen del papel a la práctica en cada domicilio donde prestan sus servicios. Uno de los puntos que más dudas genera es el pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), especialmente cuando la empleada trabaja por días en varias casas. Expertos advierten que cometer errores en este proceso puede derivar en sanciones millonarias por parte de las autoridades laborales. Cuando una trabajadora doméstica presta servicios en varios hogares, no existe una afiliación colectiva ni compartida a la ARL. Cada empleador tiene la obligación individual de afiliarla y pagar los aportes correspondientes según los días efectivamente trabajados en su residencia. Esto significa que pensión, riesgos laborales y caja de compensación deben liquidarse de manera proporcional al tiempo laborado con cada empleador. En el caso de salud, el aporte puede no ser obligatorio si la trabajadora está cubierta por el Sisbén o figura como beneficiaria en una EPS del régimen contributivo. Uno de los errores más frecuentes es pensar que una sola afiliación a la ARL cubre todos los lugares donde la trabajadora presta servicios. Sin embargo, la cobertura aplica únicamente para la dirección registrada por cada empleador al momento de realizar la afiliación. Compartir o asumir que otra afiliación cubre el riesgo laboral puede dejar al empleador expuesto a sanciones. Las autoridades advierten que no cumplir con la afiliación individual puede generar investigaciones y multas significativas. El incumplimiento en el pago de la ARL y demás aportes parafiscales puede derivar en sanciones que alcanzan cifras cercanas a los 7.000 millones de pesos, impuestas por el Ministerio del Trabajo. Estas multas dependen de la gravedad de la infracción y del tiempo de evasión. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) recuerda que toda relación laboral, ya sea de tiempo completo, medio tiempo o por días, obliga a realizar aportes a pensión, riesgos laborales y caja de compensación. En salud, la afiliación dependerá del régimen en el que esté inscrita la trabajadora. La Administradora de Riesgos Laborales es la entidad encargada de gestionar y cubrir los riesgos derivados del trabajo. Su función principal es proteger al empleado frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan surgir durante el ejercicio de sus funciones. Además de cubrir gastos médicos y procesos de rehabilitación, la ARL garantiza prestaciones económicas como incapacidades, indemnizaciones o pensiones por invalidez cuando corresponda. Por eso, su pago no solo es un requisito legal, sino una herramienta esencial de protección social.