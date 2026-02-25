Bogotá dio un paso significativo en la consolidación de su sistema férreo. La Línea 1 del Metro ha recibido su cuarto tren en territorio colombiano y se ha confirmado oficialmente la fecha en la que el sistema comenzará a operar, con un recorrido que concluirá en la Avenida Caracas. Este anuncio refuerza el progreso de una obra que transformará la movilidad en la capital y que, por primera vez, establece una fecha concreta en el calendario de los ciudadanos bogotanos. La nueva unidad se encuentra actualmente en el patio taller de Bosa, donde iniciará su fase de pruebas técnicas. El Distrito ha ratificado que la operación comercial del sistema comenzará el 14 de marzo de 2028, momento en el cual todos los pasajeros podrán recorrer la línea completa sin interrupciones. La Línea 1 del Metro de Bogotá iniciará su operación comercial total el 14 de marzo de 2028. En este momento, el sistema establecerá una conexión entre el suroccidente y el centro-norte de la ciudad, finalizando su recorrido en la Avenida Caracas. Previo a este acontecimiento, los ciudadanos tendrán la oportunidad de observar trenes en funcionamiento en diversos tramos, como parte del cronograma de pruebas que se implementará para ajustar la operación y asegurar la seguridad del sistema antes de su apertura definitiva. La llegada del cuarto tren representa un avance clave en la fase técnica del proyecto. Cada nueva unidad permite ampliar el proceso de pruebas estáticas y dinámicas, necesarias para validar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, de señalización y de control automático. Este tren, compuesto por seis vagones, arribó a la ciudad tras un largo recorrido logístico que inició en Asia, pasó por el puerto de Cartagena y culminó en el patio taller de Bosa, donde será ensamblado y sometido a evaluaciones previas a su circulación sobre rieles energizados. Las evaluaciones incluyen pruebas sin movimiento, recorridos controlados y circulación autónoma, fundamentales para preparar el sistema antes de su uso comercial y para cumplir con los estándares internacionales de transporte ferroviario urbano. Las pruebas se concentran en el patio taller de Bosa y en los tramos habilitados del viaducto. Allí se realizan ensayos sin pasajeros para comprobar el comportamiento del tren en condiciones reales de operación. Línea 1 del Metro está diseñada para movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora, lo que permitirá descongestionar corredores críticos del transporte público. En su operación plena, el sistema beneficiará diariamente a cerca de un millón de personas. El recorrido completo finalizará en la Avenida Caracas, punto estratégico de integración con otros sistemas de transporte masivo, lo que facilitará los desplazamientos y reducirá significativamente los tiempos de viaje en la ciudad. El diseño tiene como objetivo primordial mejorar la accesibilidad, dinamizar el entorno urbano y establecer al Metro como el eje estructurante de la movilidad en la ciudad. La primera línea contará con 16 estaciones elevadas, distribuidas a lo largo del trazado para cubrir zonas clave de Bogotá. Estas estaciones facilitarán la conexión directa entre localidades del suroccidente y el eje central de la capital, con integración tarifaria al sistema de transporte público existente. Este modelo de producción y pruebas garantiza trenes eléctricos modernos, con menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los usuarios. Los trenes de la Línea 1 son fabricados en China por una de las principales compañías ferroviarias del mundo. Cada unidad es sometida a rigurosos controles de calidad antes de ser enviada a Colombia, donde se repite el proceso de verificación técnica previo a su entrada en operación. La administración distrital reiteró que el cronograma se mantiene y que, de ahora en adelante, Bogotá seguirá recibiendo nuevas unidades del Metro de manera periódica, acercando cada vez más el día en que el sistema entre en operación y transforme de manera definitiva la movilidad en la capital. Con la llegada del cuarto tren, el proyecto continúa avanzando tanto en obra civil como en componentes técnicos. Decenas de frentes de obra siguen activos en distintos puntos de la ciudad, mientras se completa la construcción del viaducto y se preparan los tramos para pruebas progresivas.