La Devolución del IVA es uno de los programas sociales más importantes en Colombia: abarca a personas de todas las edades, ya que se centra en reembolsar lo consumido en tiendas y supermercados. En este marco, este es el nuevo link al que deberás acceder para obtener los pagos.

La Devolución del IVA, tanto en Colombia como en otros lugares, es un mecanismo donde el consumidor final o ciertos beneficiarios reciben un reembolso total o parcial de su pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para eso, deberás registrar tu sistema electrónico de compras de bienes y servicios.

El subsidio no solo busca aliviar las cargas de las personas más vulnerables del país, sino que promueve la formalización de la economía y fomenta el consumo responsable. Para ciertos habitantes, la recuperación de este impuesto significa facilitar la compra de insumos o la inversión en mejoras para su actividad.

Gobierno sigue entregando Devolución del IVA. (Fuente: Archivo)

Banco Agrario y Devolución del IVA: este es el link para saber todo sobre los pagos

El link indispensable al que debes acceder para saber todo sobre los pagos de Devolución del IVA y de Banco Agrario es la página oficial del Departamento de Prosperidad Social (DPS): https://www.prosperidadsocial.gov.co/. A través de este enlace, podrás ingresar al apartado del subsidio y enterarte de todas las novedades.

Es importante, además, que estés al tanto de las declaraciones que realizan las personas que están encargadas de la administración, como es el caso de Gustavo Bolívar, líder del Departamento de Prosperidad Social (DPS), o del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro.

¿Cómo consultar si tengo giro de Devolución del IVA con efecty?

Para verificar si tienes giro de Devolución del IVA a través de Efecty debes ingresar al portal oficial de la DIAN buscar la sección de “Consulta de giros de devolución”. Allí, selecciona el tipo y número de documento con el que solicitaste la devolución, especifica el período fiscal correspondiente y haz clic en “Consultar”.

Con Efecty también puedes acceder a los pagos de Devolución del IVA. (Fuente: Archivo)

A través del número de documento podrás acudir a cualquiera de los puntos de Efecty. Una vez que te presentes debes anunciar que retirarás un giro de Devolución del IVA de la DIAN.