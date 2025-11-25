Se confirmó la histórica compra de un patrullero oceánico de última generación: qué tecnología incorpora y cuándo entrará en operaciones

Colpensiones anunció el inicio de los pagos de agosto de 2025 para miles de adultos mayores afiliados al régimen de prima media. De acuerdo con la entidad, algunos pensionados recibirán montos superiores a $1.400.000 pesos colombianos, cifra que varía según el historial laboral y los aportes realizados a lo largo de la vida activa del trabajador.

El monto final que cada beneficiario recibe varía según ciertos parámetros clave, como las semanas cotizadas y el Ingreso Base de Liquidación (IBL).

En este nuevo ciclo de pagos, Colpensiones recordó que solo quienes cumplan con ciertos requisitos fundamentales podrán acceder a una pensión superior al salario mínimo, lo cual impacta directamente en su calidad de vida y estabilidad económica.

¿Cuánto paga Colpensiones y cuándo entrega el dinero en agosto 2025?

Colpensiones depositará la mesada pensional el lunes 25 de agosto de 2025, o el siguiente día hábil en caso de que esa fecha no coincida con una jornada bancaria. Quienes estén registrados con una cuenta bancaria recibirán el dinero de forma automática.

Los pagos de Colpensiones correspondientes a agosto de 2025. (Fuente: Archivo)

El monto depende de cada caso individual. Sin embargo, en agosto algunos pensionados podrán cobrar más de $1.400.000 pesos colombianos, especialmente quienes tienen un historial de cotización alto. La pensión mínima para 2025 fue establecida en $1.423.500, cifra que puede aumentar según los aportes acumulados.

¿Cuáles son los requisitos para recibir una pensión de más de $1.400.000?

Colpensiones evaluará el historial laboral de cada beneficiario para definir el monto exacto. En general, hay dos requisitos clave para que un pensionado acceda a una mesada superior a $1.400.000 pesos:

Haber cotizado más de 1.300 semanas durante su vida laboral.

Contar con un Ingreso Base de Liquidación (IBL) elevado, es decir, haber recibido salarios altos durante sus últimos años de trabajo formal.

Quienes cumplan con ambos criterios pueden acceder a una pensión que equivale hasta el 80% del IBL, lo que explica por qué algunos pagos superan el monto mínimo legal.

El valor de la pensión depende del número de semanas cotizadas y del Ingreso Base de Liquidación. (Fuente: Archivo)

¿Qué hacer si no llega el pago de Colpensiones?

En caso de no recibir el dinero el día previsto, los pensionados pueden comunicarse directamente con Colpensiones o consultar el estado del pago en la plataforma digital oficial: www.colpensiones.gov.co.

También pueden acercarse a las sucursales del Banco Agrario o utilizar los canales virtuales de la entidad financiera para verificar si el dinero fue transferido y quedó retenido por alguna causa administrativa o bancaria