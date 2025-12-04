El pago será automático y solo aplicará para quienes cumplan tres condiciones específicas (Fuente: archivo).

Llega doble bono navideño en Colombia: más de un millón de personas recibirán pago extra en diciembre

Colpensiones anunció que durante diciembre de 2025 depositará un pago extraordinario para miles de pensionados en todo el país, un beneficio que se realizará en la primera quincena del mes y que corresponde a un giro adicional reconocido por ley.

Este monto se entregará junto con la mesada habitual y aplicará exclusivamente para quienes cumplan tres requisitos clave definidos por la entidad estatal.

A diferencia de otros beneficios, este extra no requiere inscripción previa, no está sujeto a descuentos y se consignará directamente en la cuenta registrada del beneficiario. El objetivo es reforzar el ingreso de fin de año de los adultos mayores en el sistema público de pensiones.

¿Cuál es el extra que Colpensiones entregará en diciembre de 2025?

El giro adicional corresponde a la mesada 13, un pago anual equivalente al 100 % de la pensión mensual del beneficiario. Este monto fue establecido en la Ley 100 de 1993 y constituye un apoyo económico para pensionados que reciben mesadas por vejez, invalidez o sustitución.

En la práctica, esto significa que si un pensionado recibe $1.423.500 —monto equivalente al salario mínimo de 2025—, en diciembre recibirá ese mismo valor como pago extra. Quienes tienen pensiones superiores recibirán un monto idéntico al valor de su mesada actual.

Colpensiones pagará un giro extra en diciembre: ¿quiénes lo recibirán y desde cuándo?

Estos son los 3 requisitos para recibir el extra de Colpensiones

Colpensiones aclaró que solo quienes cumplan estas tres condiciones tendrán derecho al giro de la mesada 13 en diciembre de 2025:

Ser pensionado reconocido por vejez, invalidez o sustitución/sobrevivencia: la pensión debe estar activa y formalmente reconocida por Colpensiones. Tener mesadas vigentes al momento del pago: quedan excluidos quienes recibieron devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Estar al día con los datos bancarios y personales registrados: la consignación se hace directamente a la cuenta reportada; si los datos no están actualizados, el giro puede presentar demoras.

Estos requisitos aplican únicamente para el régimen público administrado por Colpensiones. En los fondos privados, la mesada 13 se reconoce solo en casos específicos y no para todos los afiliados.

¿Cuándo depositarán la mesada 13 de diciembre de 2025?

La entidad estatal confirmó que la mesada 13 será girada en la primera quincena de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario habitual. El desembolso será automático y llegará a la misma cuenta donde el pensionado recibe su mesada mensualmente, sin necesidad de presentar solicitudes o certificaciones adicionales.

¿Qué deben hacer los pensionados para asegurar el pago extra?

Aunque el giro no requiere trámites, Colpensiones recomendó tres acciones para evitar retrasos:

Verificar la cuenta bancaria registrada, especialmente si el beneficiario la cambió durante el año.

Actualizar datos personales, como teléfono y dirección.

Consultar el estado de la pensión en la plataforma oficial si se presentan novedades o inconsistencias.

En caso de fallas en la consignación, la Superintendencia Financiera garantiza el respaldo para radicar reclamos sin costo.

¿Cuánto recibirán los pensionados de Colombia como mesada 13?

El valor del pago es equivalente al monto exacto de la pensión mensual. Algunos ejemplos:

Pensionados con salario mínimo: $1.423.500 en 2025.

Pensionados con mesadas de $2.500.000: recibirán $2.500.000 adicionales.

Pensionados con mesadas superiores: obtendrán el mismo valor reconocido oficialmente.

Este beneficio no aumenta el valor de la pensión, sino que corresponde a un giro adicional anual.