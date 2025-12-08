Banco Agrario depositará doble pago: estas personas podrán recibir hasta 460.000 pesos en los próximos días.

Los ciclos 11 y 12 del programa Colombia Mayor avanzan en todo el territorio bajo el nuevo esquema de pagos anunciado por el Gobierno para los adultos mayores sin pensión.

Las entregas por modalidad de giro inician oficialmente el 4 de diciembre y se extenderán hasta el 18 del mismo mes, según el calendario establecido por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para este cierre de año.

Este ciclo incorpora el aumento confirmado por el presidente Gustavo Petro. El giro se reclama únicamente en los puntos autorizados del operador asignado en cada localidad.

Colombia Mayor: ¿quiénes recibirán doble pago antes de finalizar el año?

Prosperidad Social confirmó el cronograma para los beneficiarios bancarizados, quienes reciben la consignación sin necesidad de desplazarse. Los depósitos para esta modalidad se realizan entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, directamente en las cuentas registradas en el Banco Agrario, entidad encargada del proceso junto al DPS.

Prosperidad Social ya informó que el ciclo 12 será el último del año y se entregará del 17 al 31 de diciembre. Con ambos giros, el programa completará todo el esquema de pagos anual para adultos mayores en pobreza extrema o en situación de desprotección por no contar con pensión de vejez.

Colombia Mayor es uno de los subsidios más importantes del Gobierno (Fuente: archivo).

Montos del ciclo 11 y 12 de Colombia Mayor

Para este ciclo, se mantiene el incremento aplicado en los últimos meses, que elevó la transferencia mensual a $230.000. Este ajuste, que busca reducir la brecha económica en la población adulta sin pensión, se aplicará tanto para bancarizados como para quienes reclaman por giro.

El monto hace parte del fortalecimiento del programa, que en 2025 mantuvo con un plan de ampliación progresiva de cobertura dependiendo de la disponibilidad presupuestal y las prioridades territoriales.

¿Dónde se reclaman los giros de Colombia Mayor?

Las personas que reciben el subsidio por giro presencial deben acercarse únicamente a los operadores autorizados en su municipio. Los canales habilitados para la entrega incluyen:

Oficinas y corresponsales del Banco Agrario .

SuperGIROS y puntos aliados.

Billeteras digitales habilitadas según el operador asignado.

Corresponsales rurales para zonas de difícil acceso.

Cada beneficiario debe verificar el operador correspondiente y la fecha exacta en los canales oficiales del DPS.

El incremento en el subsidio de Colombia Mayor permitirá a miles de personas mayores contar con un ingreso adicional que contribuye a cubrir sus necesidades básicas. (Fuente: Archivo)

¿Quiénes pueden ingresar al programa Colombia Mayor en 2025?

El ingreso de nuevos beneficiarios depende de cupos municipales y del cumplimiento de los requisitos generales establecidos por el Gobierno:

Ser colombiano.

Haber vivido en el país mínimo 10 años.

Tener hasta tres años menos de la edad requerida para pensión de vejez.

No recibir ingresos, rentas o pensión.

Estar clasificado en Sisbén IV en los grupos A, B o C1.

La asignación de cupos se realiza una vez las alcaldías verifican la información personal y el nivel de vulnerabilidad de cada aspirante.

¿Cómo se prioriza a los adultos mayores que desean ingresar al programa?

Prosperidad Social aplica un sistema de priorización que identifica a quienes presentan mayor desprotección económica o social. Entre los criterios más relevantes se encuentran:

Edad más avanzada.

Discapacidad certificada.

Dependencia de terceros o cargas familiares.

Pérdida de otros subsidios sociales.

Cambios de residencia que afecten su sostenimiento.

Estos filtros permiten asignar los cupos disponibles de manera más equitativa, especialmente en municipios con alta demanda.