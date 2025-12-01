Las autoridades ya definieron el calendario de los ciclos finales del año, incluidos los giros para bancarizados (Fuente: archivo).

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que el pago del ciclo 11 de Colombia Mayor se realizará entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, un giro que llegará con el aumento aprobado para 2025 y que beneficiará a los adultos mayores bancarizados en todo el país.

Estas transferencias hacen parte del fortalecimiento del programa, que cerrará el año con montos reajustados y una ampliación progresiva de cobertura en municipios y ciudades.

¿Cuándo pagan el ciclo 11 de Colombia Mayor 2025 para bancarizados?

De acuerdo con las fechas oficiales, los beneficiarios con cuenta bancaria recibirán el depósito del 27 de noviembre al 12 de diciembre, sin necesidad de reclamar giro presencial. La consignación se realiza directamente en la cuenta de ahorros registrada ante el Banco Agrario, entidad encargada del proceso operativo junto con Prosperidad Social.

¿Cuánto será el pago del ciclo 11 con el aumento vigente?

El Gobierno mantiene el ajuste implementado en los últimos meses, que elevó el monto del subsidio de $80.000 a $230.000, según la priorización por edad y nivel de vulnerabilidad. Este incremento se sostendrá para los giros finales del año mientras avanza la incorporación de nuevos beneficiarios, dependiendo del presupuesto disponible.

¿Qué pagos vienen después del ciclo 11?

Prosperidad Social también confirmó el ciclo 12, que se entregará entre el 17 y el 31 de diciembre. Con estos dos giros, el programa completa el cronograma anual de transferencias para adultos mayores en condición de pobreza extrema o sin acceso a pensión.

¿Cuáles son los canales para recibir el pago de Colombia Mayor?

Los beneficiarios bancarizados lo reciben directamente en su cuenta del Banco Agrario, pero también existen otros mecanismos para quienes no manejan productos financieros:

Giro en puntos autorizados : oficinas del Banco Agrario, SuperGIROS o corresponsales aliados.

Billeteras digitales vinculadas al operador asignado en cada municipio.

Corresponsales rurales, habilitados para facilitar el acceso en zonas apartadas.

Cada beneficiario debe verificar su método de pago en los canales oficiales del Departamento para la Prosperidad Social.

¿Quiénes pueden ingresar al programa Colombia Mayor en 2025?

El ingreso de nuevos beneficiarios depende de cupos disponibles y del cumplimiento de requisitos generales:

Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos 10 años.

Tener mínimo tres años menos de la edad requerida para pensión de vejez.

No contar con ingresos o rentas suficientes para su sostenimiento.

Estar clasificado en el Sisbén IV en los grupos A, B o C1.

¿Cómo se prioriza a los aspirantes del programa?

Prosperidad Social aplica criterios que ayudan a identificar a los adultos mayores con mayor nivel de desprotección. Entre ellos están:

Edad avanzada.

Discapacidad.

Cargas familiares.

Pérdida de otros subsidios.

Cambios de municipio que afecten su sostenimiento.

Las alcaldías y las direcciones locales de Prosperidad Social acompañan la verificación de datos y el proceso de asignación de cupos.

¿Dónde consultar los puntos y fechas de pago?

El Departamento para la Prosperidad Social recuerda que toda la información sobre giros, fechas, listados y cambios de operador se debe consultar únicamente en: