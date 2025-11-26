Colombia Mayor: el Gobierno confirmó las fechas de pago de los ciclos 11 y 12 del subsidio.

Banco Agrario y Colombia Mayor: quiénes reciben $230.000 y qué requisitos deben cumplir en diciembre

El programa Colombia Mayor avanza con un esquema ampliado de apoyos económicos dirigido a personas sin pensión o en condición de pobreza extrema. Las autoridades confirmaron el calendario de los ciclos 11 y 12, que cierran el año con montos ajustados y una cobertura que continúa creciendo.

La dirección de Prosperidad Social señaló que estas entregas hacen parte de un fortalecimiento del sistema de ayudas sociales, articulado con el Banco Agrario y otras entidades territoriales. Con pagos más altos y una ampliación gradual de beneficiarios, el Gobierno busca garantizar una vejez más digna a poblaciones históricamente desprotegidas.

Fechas confirmadas para los ciclos 11 y 12

Los ciclos pendientes ya tienen ventana oficial de pago:

El ciclo 11 se liquidará entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre .

El ciclo 12, entre el 17 y el 31 de diciembre.

Estas fechas aplican tanto para beneficiarios activos como para quienes se suman desde la lista de espera.

Colombia Mayor verá un aumento en el dinero que entrega y llegará a $230.000 (Fuente: archivo).

Desde finales de octubre comenzó a aplicarse un incremento importante del subsidio, que pasó de $80.000 a $230.000 para grupos determinados por edad y nivel de vulnerabilidad. Las autoridades proyectan incorporar gradualmente a más personas según disponibilidad presupuestal.

Canales oficiales para reclamar los pagos

Para facilitar la entrega, Prosperidad Social activó varios mecanismos de cobro en coordinación con el Banco Agrario y operadores aliados. Las opciones permiten realizar el retiro en zonas urbanas y rurales sin mayores barreras.

Cuenta bancaria: en dado caso de que el beneficiario tenga una cuenta de ahorros en el Banco Agrario .

Giros en puntos autorizados: en oficinas del Banco Agrario , SuperGIROS o corresponsales previamente establecidos por Prosperidad Social.

Billeteras digitales.

Requisitos para ingresar y criterios de priorización

Los adultos mayores que aspiren a ingresar al programa deben cumplir condiciones relacionadas con nacionalidad, edad y nivel socioeconómico. El proceso incluye verificaciones de residencia y clasificación en el Sisbén.

Banco Agrario es la principal entidad que entrega los subsidios de Prosperidad Social (Fuente: archivo).

La entidad también contempla criterios que permiten priorizar a aspirantes con mayores riesgos, como discapacidad, edad avanzada, cargas familiares, pérdida de otros subsidios o cambios de municipio. Para confirmar puntos y métodos de pago, los beneficiarios deben seguir los canales oficiales de Prosperidad Social, el Banco Agrario y sus administraciones locales.

