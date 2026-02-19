Más de tres millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor podrían recibir un doble pago antes de que finalice febrero, según confirmó el Departamento de Prosperidad Social. La decisión está ligada a ajustes presupuestales que modificaron el arranque del calendario de transferencias en 2026. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que el cronograma del primer semestre presenta variaciones frente a años anteriores. Mientras en diciembre se giraron dos ciclos acumulados, en enero no hubo desembolso, lo que dejó pendiente un pago que ahora está en evaluación. De acuerdo con la entidad, el primer ciclo del año comenzará a entregarse desde el 27 de febrero. Sin embargo, el Gobierno analiza si en esa misma fecha se incluirá también el giro correspondiente a enero, lo que representaría un alivio inmediato para millones de adultos mayores que dependen de esta transferencia monetaria. El cronograma divulgado establece pagos sucesivos durante el primer semestre: No obstante, el desembolso de enero sigue pendiente y podría sumarse a uno de los ciclos ya programados. Rodríguez Amaya señaló en entrevista con Caracol Radio que el Gobierno adelanta conversaciones con el Ministerio de Hacienda para definir si el 27 de febrero se girará un solo ciclo o dos acumulados. La confirmación oficial se anunciará en los próximos días, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a los canales institucionales. El programa busca garantizar una renta básica mensual de 230.000 pesos para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 en condición de vulnerabilidad. Los requisitos son: La inversión en programas de transferencias monetarias superó los 5,3 billones de pesos en 2025 y benefició a 3,3 millones de hogares, según datos oficiales. El Gobierno sostiene que estas ayudas hacen parte de una estrategia interinstitucional orientada a reducir los niveles de pobreza y fortalecer la protección social en el país.