En febrero de 2026, los beneficiarios consultan el cronograma oficial de pagos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para conocer las fechas de los principales subsidios del Gobierno nacional. Uno de los programas más consultados es Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. ¿Qué fechas deben tener en cuenta este año? Estas asistencias benefician a millones de colombianos en situación de vulnerabilidad. Además de Renta Ciudadana, se entregan subsidios como Colombia sin Hambre, Renta Joven y Devolución del IVA. El programa Colombia Mayor entrega un subsidio mensual de $80.000 a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. A la fecha de febrero de 2026, Prosperidad Social no ha publicado el calendario completo del nuevo ciclo anual, por lo que se recomienda consultar únicamente los canales oficiales para confirmar fechas y modalidades de pago. En ciclos anteriores, los pagos de Colombia Mayor se han programado hacia la última semana de cada mes. Sin embargo, las fechas pueden variar según disposiciones presupuestales y operativas del DPS, por lo que no existe confirmación oficial de pagos acumulados en 2026 hasta el momento. El último giro confirmado por Prosperidad Social corresponde al cierre del ciclo anterior informado oficialmente por la entidad. Para 2026, cualquier anuncio sobre fechas específicas debe verificarse exclusivamente en los comunicados del DPS, ya que declaraciones territoriales no constituyen calendario oficial nacional. Los pagos de Colombia Mayor se realizan a través de operadores autorizados como SuperGiros y aliados bancarios designados por el DPS. Para reclamar el subsidio es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original en el punto de pago autorizado. En 2026, el programa Renta Ciudadana continúa dirigido a hogares clasificados en el Sisbén IV, con montos que varían según la conformación del hogar y su nivel de vulnerabilidad. Las fechas de pago y valores exactos deben confirmarse en cada ciclo oficial anunciado por Prosperidad Social. Los beneficiarios pueden consultar su estado y fechas de pago en el portal oficial de Renta Ciudadana y retirar el subsidio en los operadores autorizados por el DPS. A febrero de 2026, cualquier nuevo ciclo será informado exclusivamente a través de los canales institucionales. Para conocer si tu hogar es beneficiario de Renta Ciudadana, sigue estos pasos: Accede al sitio web oficial del programa en el siguiente enlace: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co. Puedes hacerlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.Haz clic en la opción “Consulta aquí si eres beneficiario” para iniciar el proceso de verificación.Llena el formulario con tus datos personales (tipo de documento -por ejemplo, cédula-, número de documento y fecha de nacimiento). Asegúrate de ingresar información correcta para obtener resultados precisos.Tras enviar el formulario, podrás verificar si tu hogar es beneficiario del subsidio. El programa Renta Joven, dirigido a jóvenes en condición de vulnerabilidad, mantiene pagos periódicos definidos por Prosperidad Social. Los montos y fechas del ciclo 2026 deben verificarse en el calendario oficial publicado por la entidad, ya que pueden variar según el semestre y cumplimiento de requisitos académicos. Los beneficiarios deben verificar su asignación en el sitio web oficial del programa y dirigirse a los puntos de pago habilitados para realizar el cobro. La Devolución del IVA continúa siendo un subsidio destinado a compensar el impacto del impuesto en hogares vulnerables clasificados por el Sisbén IV. Los montos y fechas de pago para 2026 son definidos por Prosperidad Social en cada ciclo operativo y deben consultarse en el portal oficial. Para conocer si es beneficiario, debe ingresar al portal oficial de la Devolución del IVA y seguir las instrucciones para el retiro del dinero.