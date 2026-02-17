La Devolución del IVA es un programa administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) que busca apoyar a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema en Colombia. Algunos beneficiarios también pueden estar vinculados a programas como Colombia Mayor. En este contexto, circula el enlace del Banco Agrario para consultar pagos. ¿Cómo acceder de forma oficial y segura? La Devolución del IVA tiene como objetivo compensar el impacto del impuesto al valor agregado en los hogares más vulnerables, especialmente aquellos clasificados en pobreza extrema según el Sisbén IV. El subsidio está destinado a cubrir gastos esenciales como alimentación, salud y otros bienes básicos. El programa ha beneficiado a más de 2 millones de hogares en distintos ciclos de pago, según cifras oficiales de Prosperidad Social. Sin embargo, a febrero de 2026, el DPS no ha publicado un calendario oficial actualizado que mencione “ciclos 5 y 6 de 2024” como vigentes para este año, por lo que se recomienda consultar directamente el estado actual del subsidio en los canales oficiales. Los beneficiarios de Colombia Mayor pueden verificar si tienen pagos asociados a la Devolución del IVA ingresando a los canales oficiales. Es importante aclarar que ambos programas son independientes, aunque un hogar puede aparecer en más de uno si cumple los criterios de focalización. Para consultar si tienes un giro disponible, puedes ingresar directamente al portal oficial del Banco Agrario – Consulta de pagos: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx Allí deberás ingresar tu número de identificación para verificar si tienes un pago pendiente correspondiente a programas administrados por Prosperidad Social. Para verificar si eres beneficiario de la Devolución del IVA, debes ingresar al portal oficial del Departamento de Prosperidad Social (DPS): https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co El DPS es la entidad encargada de administrar el programa y publicar información actualizada sobre pagos y ciclos vigentes. Si estás bancarizado, puedes recibir el pago directamente en tu cuenta registrada. En caso contrario, el giro suele realizarse a través de operadores autorizados como Banco Agrario o corresponsales designados, según la modalidad asignada por Prosperidad Social. Durante 2024 y 2025, los pagos de la Devolución del IVA se realizaron por ciclos definidos por Prosperidad Social. Sin embargo, a febrero de 2026, el DPS no ha publicado un calendario oficial detallado para nuevos ciclos, por lo que se recomienda consultar periódicamente el portal oficial para confirmar fechas actualizadas. En ciclos anteriores, el programa ha beneficiado a cerca de 2 millones de hogares, con inversiones que han superado los cientos de miles de millones de pesos por ciclo, según cifras oficiales de Prosperidad Social. Los pagos del programa Colombia Mayor se realizan de manera mensual y las fechas son anunciadas oficialmente por Prosperidad Social antes de cada ciclo. A febrero de 2026, no se ha publicado un cronograma anual fijo, ya que los calendarios se confirman mes a mes a través de los canales oficiales. Se recomienda consultar directamente en: https://prosperidadsocial.gov.co