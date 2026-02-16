El programa Colombia Mayor fue transformado por la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) que entró en vigor el 1° de julio de 2025, creando el Pilar Solidario con la Renta Básica Solidaria. Este nuevo esquema, administrado por Prosperidad Social bajo la dirección de Mauricio Rodríguez Amaya, amplió la cobertura de 1,7 millones a más de 3,1 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios antiguos de Colombia Mayor que no califican para el Pilar Solidario continúan recibiendo su subsidio de $80.000, mientras que quienes cumplen los nuevos requisitos acceden a la Renta Básica Solidaria de $230.000 mensuales. En febrero de 2026, el valor del subsidio depende de la edad del beneficiario y su elegibilidad para el Pilar Solidario. Los montos vigentes son: adultos mayores de 80 años reciben $230.000 mensuales, mujeres desde los 60 años acceden a $230.000, hombres desde los 65 años cobran $230.000, y personas menores de esas edades reciben $80.000 mensuales. Estos valores corresponden a la implementación de la Reforma Pensional que estableció la Renta Básica Solidaria en $230.000, equivalente a la línea de pobreza extrema. La Reforma Pensional no unificó el monto para todos los beneficiarios. En su lugar, creó el Pilar Solidario con una Renta Básica Solidaria de $230.000 mensuales para quienes cumplen requisitos específicos de edad y vulnerabilidad. A partir de la vigencia 2026, el valor de la Renta Básica Solidaria se actualiza anualmente desde el 1° de enero conforme a la variación del IPC del año anterior certificado por el DANE. Los beneficiarios antiguos de Colombia Mayor que no son elegibles para el Pilar Solidario continúan recibiendo $80.000 y accederán al nuevo esquema cuando cumplan los requisitos. En Bogotá, existe un convenio entre la Nación y el Distrito que permite a algunos beneficiarios recibir $150.000 mensuales, resultado de la suma del aporte nacional de $80.000 más un complemento distrital de $70.000. Este subsidio adicional aplica a beneficiarios antiguos de Colombia Mayor que no califican para el Pilar Solidario. Para febrero de 2026, este convenio se mantiene vigente, aunque los montos específicos pueden variar según las disposiciones del gobierno distrital. Para acceder a la Renta Básica Solidaria del Pilar Solidario en 2026, los interesados deben cumplir: ser ciudadano colombiano, tener mínimo 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), pertenecer a los grupos de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad según datos oficiales, acreditar residencia en Colombia mínimo 10 años inmediatamente anteriores a la solicitud, y no recibir ingresos ni contar con otra pensión. También aplica para hombres desde 55 años y mujeres desde 50 años con discapacidad que implique pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Para el programa Colombia Mayor tradicional (subsidio de $80.000), los requisitos son: tener hasta tres años menos de la edad de pensión (mujeres desde 54 años y hombres desde 59), estar clasificado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV, y no recibir pensión ni estar afiliado como cotizante a fondos de pensión, ARL o cajas de compensación. Las inscripciones se deben realizar en la alcaldía del municipio de residencia, donde se validarán los datos y se asignarán los cupos disponibles. Para la Renta Básica Solidaria del Pilar Solidario, se pierde el beneficio cuando: se detecta fraude o falsedad en la información, el beneficiario solicita su retiro voluntario, no corrige las causas de suspensión en un plazo de seis meses, o comienza a recibir una pensión o ingresos que superan el umbral establecido. Para Colombia Mayor tradicional, las causales adicionales incluyen: no reclamar el pago durante cuatro meses consecutivos, cambiar de residencia sin actualizar datos en la alcaldía, o practicar mendicidad como actividad económica principal. Es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizada su información en el Sisbén IV y respondan a las verificaciones periódicas de Prosperidad Social. En Medellín, durante 2024 y parte de 2025, los beneficiarios recibían un apoyo municipal adicional de $50.000 que se sumaba al subsidio nacional, elevando el total a $130.000 para quienes recibían $80.000, o a $280.000 para quienes accedían a $230.000. Para febrero de 2026, este complemento municipal depende de la disponibilidad presupuestal de la Alcaldía de Medellín y debe confirmarse directamente con la Oficina de Atención al Adulto Mayor del municipio. La continuidad de estos apoyos adicionales varía según cada administración local. Proceso de inscripción en Medellín Para los interesados en Medellín, el proceso de inscripción es el siguiente: Dirígete a la Oficina de Atención al Adulto Mayor de la Alcaldía de Medellín con tu cédula de ciudadanía en físico.Un funcionario verificará el cumplimiento de los requisitos y realizará la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor.Se validará la información con bases de datos externas para confirmar que el solicitante no recibe pensión ni otras rentas.Una vez haya cupos disponibles, se aplicará un criterio de priorización para asignar los beneficios. Es importante tener en cuenta que cada municipio tiene un número limitado de cupos, por lo que la inclusión en el programa dependerá de la disponibilidad de recursos. El calendario de pagos de Colombia Mayor para el primer semestre de 2026 inicia el 27 de febrero, seguido por giros el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio. Los pagos comienzan entre el 20 y el 25 de febrero de 2026, con fecha límite de cobro hasta mediados de marzo. Los beneficiarios reciben notificación vía mensaje de texto especificando la fecha y el punto de pago autorizado. Los giros se realizan a través del Banco Agrario, billeteras digitales (BICO, app Banco Agrario) y corresponsales bancarios (SuperGIROS, Efecty, Reval, Punto de Pago). En Antioquia, más de 172.668 adultos mayores recibieron el subsidio durante 2024, con una inversión superior a $22.241 millones. Con la ampliación del programa tras la Reforma Pensional de julio 2025, se estima que la cobertura en el departamento aumentó significativamente durante el segundo semestre de 2025 y continuará expandiéndose en 2026, aunque las cifras oficiales actualizadas aún no han sido publicadas por Prosperidad Social para este período. Con la Reforma Pensional que entró en vigor el 1° de julio de 2025, el número de beneficiarios se amplió de 1,7 millones (Colombia Mayor) a más de 3,1 millones de personas mayores que ahora acceden al Pilar Solidario. Prosperidad Social proyectó que la implementación del Pilar Solidario permitiría una reducción de la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales en 2025, y de 6,4 puntos porcentuales en 2026. El proceso de entrega comenzó el 23 de diciembre de 2025, cubriendo tanto a los beneficiarios antiguos como a los nuevos inscritos en el programa, con un ciclo que se extendió hasta el 12 de enero de 2026. Esta expansión histórica busca garantizar una vejez digna para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.