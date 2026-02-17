El Gobierno de Gustavo Petro ha comunicado la asignación de un bono extraordinario de $225.000 destinado a los adultos mayores que actualmente viven sin pensión y en situaciones de vulnerabilidad económica en Colombia. A partir de la implementación del nuevo sistema de protección social, aquellos que formen parte del pilar solidario recibirán $225.000 mensuales. Esta iniciativa forma parte de la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte. A pesar de que se espera una resolución definitiva por parte de la Corte Constitucional, que está evaluando diversas demandas contra la norma, la implementación del sistema de pilares ya ha comenzado y uno de sus primeros efectos visibles será el incremento del bono pensional. Los criterios necesarios para acceder al bono pensional de $225.000 son los siguientes: Quienes cumplan estos criterios quedarán inscritos en el pilar solidario del nuevo esquema, reemplazando progresivamente al programa Colombia Mayor y duplicando el monto que se entregaba hasta ahora. Los giros del bono se llevarán a pago mes a mes a través de los canales establecidos por el Departamento de Prosperidad Social (DPS): entidades bancarias, corresponsales autorizados y billeteras digitales asociadas. Cada beneficiario recibirá una notificación a través de un mensaje de texto o podrá verificar su estado en la página oficial del DPS. El Gobierno ha comenzado a implementar la reforma, aunque la Corte Constitucional continúa evaluando diversas demandas en su contra. Por el momento, el pago del bono de $225.000, que se iniciará en junio, no requiere un pronunciamiento definitivo, lo que permitirá su aplicación mientras se determina el futuro legal de la ley. La Ley 2381 de 2024 establece un nuevo marco para el sistema jubilatorio a través de tres pilares fundamentales: A pesar de que la Corte Constitucional continúa evaluando las demandas presentadas contra la norma, el pilar solidario ya ha entrado en vigor, lo que permite el desembolso inmediato de la nueva ayuda económica.