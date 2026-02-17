Bancolombia y el Banco Agrario no abrirán sus sucursales el próximo lunes 23 de marzo, debido al feriado nacional por la celebración del Día de San José. La medida implica que ningún usuario podrá realizar trámites presenciales, incluidos retiros por ventanilla, apertura de productos, consignaciones en caja o radicación de documentos. Las entidades recomiendan adelantar cualquier gestión antes del fin de semana previo. Los bancos cierran en el marco del Día de San José. Este festivo se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, pero en Colombia rige la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios feriados al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. Esta situación convierte a la fecha en una jornada no laborable para el sistema bancario. En consecuencia, las oficinas permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los servicios que no requieren interacción presencial. Aunque para muchos hogares es una fecha asociada a las tradicionales velitas, para el sector financiero representa una pausa operativa obligatoria. A pesar de que las sucursales no abrirán, los usuarios podrán continuar operando por canales digitales. Estarán activos: Las entidades insisten en que la mayoría de operaciones básicas pueden hacerse desde el celular sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Los trámites que dependen exclusivamente de atención en ventanilla quedarán totalmente suspendidos ese día. Entre ellos: Cualquier usuario que tenga planeado un movimiento de este tipo deberá reprogramarlo para antes del cierre. Antes del cierre, las entidades sugieren: Las dos entidades retomarán su atención presencial el martes 24 de marzo, en horario habitual. Ese será el primer día hábil tras el feriado y suele presentar aumento de usuarios, por lo que se recomienda planificar con tiempo para evitar filas largas en las sucursales.