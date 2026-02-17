En 2026, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) habilitó el enlace oficial para que los hogares verifiquen si son beneficiarios del programa Renta Ciudadana, una transferencia monetaria dirigida a familias en situación de pobreza extrema y moderada. Tras el primer ciclo de pagos de este año, la entidad continúa con el cronograma dispuesto para los siguientes giros. La asignación de Renta Ciudadana se basa en la clasificación del hogar en el Sisbén IV, que identifica niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Para consultar la elegibilidad de tu hogar de cara al segundo ciclo de pagos de 2026, puedes usar el enlace oficial habilitado por Prosperidad Social. El primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana en 2026 está programado para iniciar el 20 de febrero de 2026, según el cronograma oficial del DPS, con giros que se realizan de forma bimestral. Los valores de los subsidios pueden llegar hasta alrededor de 500.000 pesos por hogar, dependiendo de la clasificación en el Sisbén IV y la composición familiar. Para retirar el dinero, los beneficiarios pueden presentarse en puntos autorizados del Banco Agrario, SuperGiros y otros corresponsales bancarios, o verificar su estado de giro en los canales oficiales. Para saber si su hogar es beneficiario de Renta Ciudadana usando tu cédula, ingrese al sitio oficial rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co, seleccione la opción de consulta y complete el formulario con su tipo y número de documento y fecha de nacimiento. Tras enviar la información, el sistema indicará si su hogar está registrado como beneficiario del programa. Los beneficiarios pueden verificar si tienen un giro disponible de Renta Ciudadana ingresando al portal oficial de Prosperidad Social o directamente en el portal de consulta de giros del Banco Agrario. También se puede consultar a través de las líneas de atención al cliente del DPS o acudiendo a puntos autorizados del Banco Agrario SuperGiros y otros corresponsales financieros. A diferencia de otros subsidios, Renta Ciudadana no tiene un proceso de inscripción abierta tradicional. La selección de beneficiarios se realiza automáticamente a partir de la base de datos del Sisbén IV y otras fuentes oficiales, priorizando hogares en pobreza extrema y moderada. Para aparecer como candidato, sus datos deben estar actualizados en el Sisbén IV y cumplir los criterios establecidos por Prosperidad Social Si no está registrado o tu clasificación es antigua, puede solicitar la encuesta o actualización del Sisbén en la oficina de planeación de su municipio para ser considerado en futuros ciclos. Los pagos de Renta Ciudadana pueden recibirse de varias formas según el tipo de hogar. Los beneficiarios bancarizados suelen recibir abono directo a su cuenta del Banco Agrario o a billeteras electrónicas autorizadas como BICO o Movii, accesibles en cajeros automáticos de redes como Servibanca. Los hogares no bancarizados pueden reclamar el giro por ventanilla en oficinas del Banco Agrario o en corresponsales bancarios aliados como SuperGiros, Efecty, Reval, Punto de Pago y ePago, según la disponibilidad local.