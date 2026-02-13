En febrero de 2026, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) continúa informando sobre los ciclos de pago del programa Renta Ciudadana, uno de los principales subsidios dirigidos a hogares en situación de vulnerabilidad en Colombia. Los beneficiarios deben consultar el calendario oficial vigente para conocer las fechas actualizadas de cada ciclo. El programa Renta Ciudadana está dirigido a hogares clasificados en el Sisbén IV en condición de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar un ingreso mínimo y fortalecer la protección social. Las fechas de pago son anunciadas por ciclos y pueden variar a lo largo del año, por lo que es fundamental verificar cada comunicado oficial antes de planificar el retiro del subsidio. La Renta Ciudadana 2026 es uno de los programas de asistencia del Gobierno colombiano administrado por Prosperidad Social. Para verificar si un hogar es beneficiario activo, se deben seguir estos pasos: Acceder al portal oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.coBuscar la sección de Renta Ciudadana y seleccionar “Consulta de beneficiarios”.Ingresar el número de cédula en el formulario correspondiente.Confirmar la información para conocer el estado del subsidio. Este programa está diseñado para garantizar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, asegurando su bienestar económico. Hasta febrero de 2026, Prosperidad Social no ha publicado un calendario anual completo, sino que informa las fechas de pago por ciclos a través de comunicados oficiales. Por ello, los beneficiarios deben consultar periódicamente el portal institucional para conocer el inicio y cierre de cada fase de entrega de recursos. A febrero de 2026, Prosperidad Social aún no ha publicado un cronograma detallado para los próximos ciclos del año. La entidad suele anunciar las fechas con antelación mediante su página web y redes sociales oficiales, por lo que se recomienda consultar exclusivamente esos canales para evitar información errónea. Para evitar confusiones y acceder a información verificada, se recomienda visitar el portal oficial de Prosperidad Social (prosperidadsocial.gov.co) y seguir las redes sociales de la entidad. Mantener actualizados los datos personales en el sistema del DPS.Consultar los canales oficiales para conocer las fechas y puntos de pago autorizados.Evitar fraudes y no compartir información personal con terceros. Prosperidad Social continuará publicando información sobre los ciclos de pago de Renta Ciudadana 2026, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los anuncios oficiales y verificar periódicamente el estado de su subsidio.