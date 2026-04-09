Prosperidad Social confirmó el inicio de un nuevo ciclo de pagos del programa Jóvenes en Paz, una iniciativa enfocada en brindar apoyo económico a jóvenes en condición de vulnerabilidad. La entidad informó que la entrega de recursos comenzará a partir del 8 de abril de 2026, marcando el segundo ciclo de transferencias monetarias condicionadas del año. Según lo comunicado oficialmente, más de 12.600 beneficiarios recibirán este incentivo económico, en una inversión que supera los 13.619 millones de pesos. Este desembolso forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la inclusión social, educativa y laboral de la población joven en distintas regiones del país. Además, el organismo detalló que se implementarán ajustes en el cronograma de pagos con el objetivo de normalizar los tiempos de entrega durante el resto del año. Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes. Prosperidad Social indicó que la dispersión de recursos comenzará oficialmente el 8 de abril, fecha a partir de la cual se entregarán los pagos correspondientes al segundo ciclo del programa Jóvenes en Paz. En esta etapa, un total de 12.623 jóvenes serán beneficiados con transferencias monetarias condicionadas. La entidad precisó que este componente económico está orientado a incentivar la permanencia de los jóvenes en procesos formativos y sociales, en articulación con otras políticas públicas lideradas por el Estado. Asimismo, reiteró que los pagos se realizarán de manera progresiva, por lo que cada beneficiario deberá consultar su fecha específica. Con el objetivo de reorganizar el calendario de entregas, Prosperidad Social anunció una serie de ajustes en el cronograma de pagos del programa. Estas modificaciones buscan retomar la normalidad en los giros y garantizar mayor eficiencia en la distribución de los recursos. De acuerdo con la entidad, el ciclo 3 de 2026 está previsto para finales de abril, mientras que los ciclos 4 y 5 se entregarían durante el mes de mayo. Este esquema permitiría estabilizar los tiempos de pago y evitar retrasos acumulados en los próximos meses. El programa Jóvenes en Paz es una iniciativa liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad que busca ofrecer una atención integral a la juventud en contextos vulnerables. Su propósito principal es contribuir a la superación de ciclos de violencia en diferentes territorios del país. En ese sentido, el programa promueve la desvinculación de dinámicas criminales y fomenta la inclusión educativa, laboral y social de los jóvenes. A través de diferentes componentes, se busca generar oportunidades reales que permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del programa, Prosperidad Social tiene una función específica relacionada con la entrega de transferencias monetarias condicionadas. Esta labor se realiza en coordinación con otras entidades del Estado que participan en la implementación integral de la iniciativa. La entidad aclaró que su responsabilidad se limita exclusivamente a este componente económico, mientras que otros aspectos del programa, como el acompañamiento social y educativo, son gestionados por diferentes organismos gubernamentales. Prosperidad Social reiteró la importancia de consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a información verificada sobre el programa. Esto resulta clave para evitar caer en desinformación o posibles estafas relacionadas con los pagos. Entre los medios habilitados se encuentran: La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a las actualizaciones publicadas en estos canales. Finalmente, Prosperidad Social insistió en que los beneficiarios deben seguir las orientaciones oficiales para conocer detalles sobre fechas exactas, modalidades de pago y demás aspectos del programa. La consulta constante de la información permitirá evitar inconvenientes durante el proceso de entrega. Asimismo, se destacó que cada participante debe verificar su estado dentro del programa y cumplir con las condiciones establecidas para acceder a los incentivos económicos. De esta manera, se garantiza la correcta ejecución de las transferencias y el cumplimiento de los objetivos del programa.