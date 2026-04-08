El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) podría experimentar una transformación estructural en Colombia. Así lo planteó el director de Prosperidad Social, quien advirtió fallas en la forma en que actualmente se clasifican los hogares para acceder a subsidios. La propuesta surge en medio de cuestionamientos sobre la precisión del sistema, especialmente por casos en los que pequeños cambios en la vida de una persona generan modificaciones en su categoría y afectan el acceso a ayudas económicas. Esta situación ha sido señalada como una de las principales fuentes de desigualdad en la asignación de subsidios. En este contexto, el Gobierno abrió la puerta a una reforma que busca mejorar la forma en que se mide la pobreza en el país. El objetivo es lograr una distribución más justa y eficiente de los recursos, aunque su implementación quedaría en manos de la próxima administración. Desde Prosperidad Social se ha señalado que el Sisbén presenta problemas en la forma en que clasifica a los hogares, lo que genera inconsistencias en la entrega de subsidios. Según el director de la entidad, existe una alta subjetividad y volatilidad en la medición de la pobreza. Esto significa que situaciones menores, como un ingreso temporal o una mejora puntual en las condiciones de vida, pueden cambiar la categoría de una persona y dejarla por fuera de programas sociales. Esta dinámica ha sido criticada por no reflejar de manera precisa la realidad económica de los ciudadanos. La propuesta de reforma busca establecer criterios más objetivos para medir la pobreza y evitar cambios bruscos en la clasificación de los hogares. La idea es que el sistema sea más estable y que refleje de forma más fiel las condiciones reales de las personas. Además, se pretende eliminar situaciones en las que los beneficiarios pierden subsidios por ingresos ocasionales o mejoras temporales. Con esto, el Gobierno busca garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, sin depender de variaciones momentáneas. El Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grandes grupos, según sus condiciones socioeconómicas. Esta categorización permite al Estado identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales. La clasificación se divide de la siguiente manera: Esta estructura es la base para la asignación de subsidios como Renta Ciudadana, aunque ha sido cuestionada por su capacidad para reflejar la realidad de los hogares. En 2026, el Departamento Nacional de Planeación realizó una actualización del Sisbén mediante el cruce de datos con otras entidades del Estado. Este proceso permitió mejorar la precisión de la información sobre ingresos y condiciones de vida de los hogares. Como resultado, cerca del 29,78 % de los hogares registrados tuvieron cambios en su clasificación. Este ajuste busca optimizar la focalización de los subsidios, aunque también ha generado preocupación entre quienes podrían perder beneficios debido a la nueva categorización. Los ciudadanos pueden consultar su clasificación en el Sisbén a través de los canales oficiales habilitados por el Gobierno. Este proceso permite conocer si hubo modificaciones tras la actualización de 2026 y si se mantiene el acceso a subsidios. Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos: En caso de inconsistencias, se recomienda acudir a las oficinas del Sisbén para solicitar una revisión de la información y evitar afectar el acceso a programas sociales.