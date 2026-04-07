Cada año, miles de colombianos se preguntan si están obligados a declarar renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y 2026 no es la excepción. El proceso corresponde al año gravable 2025 y está regulado por los criterios que la entidad actualiza anualmente según la inflación certificada por el DANE, a través de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Este indicador funciona como el metro con el que el sistema fiscal colombiano mide impuestos, sanciones y trámites. Según compartió El Tiempo, el ajuste anual de la UVT modifica los topes de ingresos y patrimonio que determinan quiénes deben declarar, lo que significa que ciudadanos que antes no lo hacían podrían verse obligados a hacerlo este año por primera vez. Una aclaración clave antes de revisar los topes: declarar no siempre equivale a pagar. En muchos casos, las retenciones en la fuente aplicadas durante el año ya cubren el valor del impuesto o incluso generan un saldo a favor del contribuyente. Lo importante es saber si se está dentro del grupo de obligados. La obligación no depende únicamente del salario mensual. La DIAN también vigila los movimientos bancarios, las compras con tarjeta de crédito y el valor de las propiedades para establecer quiénes deben presentar el formulario. Cumplir con al menos uno de los topes establecidos es suficiente para quedar obligado. La entidad tributaria definió los siguientes umbrales para el año gravable 2025. Si durante ese año se cumplió al menos una de estas condiciones, muy probablemente se debe declarar: Es importante tener en cuenta que estos valores son orientativos y no constituyen una verificación oficial, ya que la obligación depende de los movimientos propios de cada persona durante 2025. El enlace oficial para iniciar el proceso es el portal transaccional de la DIAN, accesible desde: https://www.dian.gov.co Desde allí, el contribuyente debe ingresar al módulo “Usuario Registrado” y acceder con su tipo y número de documento, además de la clave previamente creada. Una vez dentro, el sistema permite consultar si se tiene una declaración sugerida o realizar el proceso completo manualmente.