El programa Colombia Mayor continúa en abril de 2026 con un nuevo ciclo de pagos dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad en todo el país. Esta ayuda económica, administrada por el Departamento de Prosperidad Social, busca garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión. En este contexto, miles de personas esperan confirmar si recibirán el giro correspondiente a este mes. La asignación del subsidio está vinculada a criterios como la edad, la situación socioeconómica y la clasificación dentro del Sisbén, herramienta clave para focalizar la ayuda estatal. Ante esto, surge una de las principales dudas entre los ciudadanos: cómo consultar con cédula si son beneficiarios y qué requisitos deben cumplir para acceder al pago de abril de 2026. El subsidio Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión. Generalmente, los beneficiarios deben tener más de 60 años y estar registrados dentro del programa a través de los canales oficiales. Además, se prioriza a las personas clasificadas en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada. Sin embargo, el acceso al subsidio no es automático, ya que depende de la disponibilidad de cupos y de los criterios de focalización definidos por el Gobierno. Para verificar si una persona recibe el pago de Colombia Mayor en abril de 2026, debe realizar una consulta a través de los canales oficiales habilitados por Prosperidad Social. Este proceso permite confirmar si el beneficiario está activo en el programa y si tiene un giro disponible. El procedimiento es sencillo y se puede realizar en pocos pasos: También es posible acercarse a las alcaldías municipales o puntos de pago autorizados para recibir información sobre el subsidio. El monto del subsidio Colombia Mayor puede variar dependiendo del municipio y de la priorización del beneficiario. En general, los pagos oscilan entre $80.000 y $225.000 pesos colombianos, aunque pueden existir diferencias según las condiciones del programa. Los giros se entregan a través de operadores autorizados, como redes de pago y corresponsales, y se realizan de manera escalonada durante el mes. Por ello, es importante que los beneficiarios estén atentos a las fechas establecidas para evitar inconvenientes al momento de reclamar el dinero. Aunque el programa está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, no todos los adultos mayores acceden al beneficio. Esto se debe a que Colombia Mayor cuenta con cupos limitados y prioriza a quienes se encuentran en condiciones más críticas. Asimismo, es necesario estar previamente inscrito y aprobado dentro del programa. Factores como la clasificación en el Sisbén, la falta de pensión y la validación de datos influyen directamente en la selección de los beneficiarios para cada ciclo de pagos. El pago correspondiente a abril de 2026 forma parte de los ciclos regulares del programa, por lo que no representa un beneficio extraordinario, sino una continuidad de la ayuda económica que reciben los adultos mayores inscritos. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos mantener actualizada su información en el Sisbén y consultar periódicamente los canales oficiales. De esta manera, podrán confirmar si son beneficiarios y acceder sin inconvenientes a los recursos destinados por el Gobierno.