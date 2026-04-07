El Gobierno Nacional confirmó nuevas fechas para el desembolso del subsidio Colombia Mayor, uno de los programas sociales más amplios del país que beneficia a millones de personas en condición de vulnerabilidad. El anuncio incluye un cambio relevante en el mecanismo de entrega. Sin embargo, la principal novedad está en el operador encargado de distribuir los recursos. Desde este año, el Banco Agrario deja de ser el canal principal, lo que obliga a los usuarios a adaptarse a nuevos puntos de pago en todo el territorio nacional. Desde Prosperidad Social reiteraron que “el compromiso del Gobierno nacional es asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a los beneficiarios”, destacando la importancia de mantener la continuidad en los pagos. El calendario oficial establece que los adultos mayores podrán reclamar el subsidio desde finales de abril. Este ciclo corresponde a una de las transferencias periódicas que realiza el programa a lo largo del año. Los montos varían según la edad y condición del beneficiario. Mientras algunos reciben un valor base, otros acceden a un apoyo mayor para cubrir necesidades básicas y superar condiciones de pobreza extrema. El cambio en la logística de pagos marca una transformación en la entrega de transferencias monetarias del programa: Los adultos mayores pueden verificar si tienen un giro disponible utilizando herramientas digitales dispuestas por los operadores: El proceso permite conocer de forma rápida si el subsidio está disponible y facilita la ubicación del lugar donde se debe reclamar el dinero.