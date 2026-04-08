La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que ya está disponible el link oficial para consultar la declaración de renta en abril de 2026, correspondiente al año gravable 2025. Con esta herramienta, los ciudadanos pueden verificar si están obligados a declarar, revisar información sugerida y avanzar con el proceso de forma virtual. La entidad explicó que los requisitos dependen de los topes definidos con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), indicador que se ajusta cada año según la inflación certificada por el DANE. Este cambio impacta los ingresos, patrimonio y movimientos financieros que determinan quiénes deben presentar la declaración. Los contribuyentes pueden verificar si deben declarar renta ingresando al portal oficial de la DIAN. Allí se encuentra el módulo para revisar la declaración sugerida, consultar obligaciones y completar el proceso digital. Para hacerlo, siga estos pasos: Esta herramienta permite consultar si la entidad ya tiene información precargada con datos reportados por bancos, empleadores y otras entidades. La obligación de declarar renta no depende únicamente del salario. La DIAN también evalúa patrimonio, movimientos bancarios, consumos con tarjeta de crédito y consignaciones realizadas durante el año gravable. Cumplir con uno solo de los topes establecidos es suficiente para quedar obligado a presentar la declaración, aunque esto no significa necesariamente que se deba pagar impuesto. Para el año gravable 2025, la DIAN fijó los siguientes valores de referencia. Si durante ese periodo se cumplió alguno, se debe declarar renta en 2026: Estos montos se calculan con base en la UVT vigente y pueden incluir ingresos laborales, independientes, arriendos u otros movimientos financieros. No necesariamente. Presentar la declaración de renta es una obligación formal, pero en muchos casos los contribuyentes no deben pagar dinero adicional. Esto ocurre cuando: Por eso, incluso quienes no deban pagar deben presentar la declaración si cumplen los topes. La DIAN confirmó que el enlace oficial para verificar la declaración de renta está disponible es https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/. Desde allí se puede consultar si existe una declaración sugerida y revisar el estado de la obligación. Dentro del sistema, los usuarios también pueden: La entidad recomienda no usar enlaces externos y realizar el trámite únicamente desde el sitio oficial para evitar fraudes. No cumplir con la obligación puede generar sanciones económicas. La DIAN puede aplicar multas por extemporaneidad, sanción mínima o intereses por mora si corresponde. Además, la entidad cruza información financiera con bancos y empresas, por lo que puede detectar fácilmente quiénes debían declarar y no lo hicieron. Por eso, la recomendación es consultar cuanto antes el link oficial habilitado y verificar si debe presentar la declaración de renta en abril de 2026.